Минулої неділі збірна Італії з футболу залишилась без тренера. Роберто Манчіні несподівано пішов з посади через розбіжність у поглядах із головою федерації Габріеле Гравіною.
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За його керівництва Італія стала чемпіоном Європи у 2021-му, але вже за рік не змогла відібратися на ЧС-2022. Тепер же до нових зустрічей кваліфікації Євро-2024 готуватиме новий тренер.
Федерація футболу Італії оголосила про призначення Лучано Спаллетті головним наставником "Скуадри Адзури". Термін дії угоди не повідомляється, однак у ЗМІ була інформація, що угода з коучем розрахована до 2026 року.
Саме Спаллетті готуватиме Італію до найближчих матчів відбору на Євро-2024. Вже 9 вересня чинні чемпіони зіграють проти Північної Македонії, а 12-го – проти України.
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Італія стартувала у відборі не найкращим чином, поступившись вдома Англії (1:2) та обігравши у гостях Мальту (2:0). Влітку ж у "фіналі чотирьох" Ліги націй "блакитні" посіли лише третє місце.
Кар'єра Лучано Спаллетті
- За свою кар'єру Спаллетті очолював вісім різних італійських клубів, серед котрих – Рома, Інтер та Наполі
- Із римлянами Лучано чотири рази ставав срібним призером Серії А протягом двох каденцій
- Між періодами в Ромі Спаллетті заїхав в Росію на п'ять років, очоливши Зеніт (2009-2014)
- Із командою "Газпрома" італієць двічі став чемпіоном країни-терористки
- Найгучнішого успіху Спаллетті досяг в Наполі, ставши чемпіоном у сезоні 2022-2023
- Після цього Лучано вирішив залишити "партенопеїв" через бажання взяти творчу відпустку на рік
- Втім вже за три місяці коуч зголосився очолити збірну Італії