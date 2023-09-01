Национальная сборная Италия одной из последних определилась с заявкой. Дело в том, что "Скуадру Адзурру" недавно возглавил экс-наставник Наполи Лучано Спалетти, который только приступил к исполнению своих обязанностей.

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В список избранных попали 29 футболистов, в том числе 4 голкипера. Дебютный вызов в сборную получил защитник Лацио Николо Казали. Бывшую команду Спалетти Наполи представят четыре футболиста: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Маттео Политано и Джакомо Распадори. Также получил вызов в "Скуадру Адзурру" одноклубник Руслана Малиновского Маттео Ретеги.

Состав сборной Италии

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция), Иван Проведель (Лацио, Италия), Алекс Мерет (Наполи, Италия), Гуильельмо Викарио (Тоттенхэм, Англия)

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция), Иван Проведель (Лацио, Италия), Алекс Мерет (Наполи, Италия), Гуильельмо Викарио (Тоттенхэм, Англия) Защитники: Алессандро Бастони (Интер, Италия), Кристиано Бираги (Фиорентина, Италия), Николо Казале (Лацио, Италия), Джованни Ди Лоренцо (Наполи, Италия) Федерико Ди Марко (Интер, Италия), Маттео Дармиан (Интер, Италия), Джанлука Манчини (Рома, Италия), Джорджо Скальвини (Аталанта, Италия), Леонардо Спинаццола (Рома, Италия), Алессио Романьоли (Лацио, Италия)

Алессандро Бастони (Интер, Италия), Кристиано Бираги (Фиорентина, Италия), Николо Казале (Лацио, Италия), Джованни Ди Лоренцо (Наполи, Италия) Федерико Ди Марко (Интер, Италия), Маттео Дармиан (Интер, Италия), Джанлука Манчини (Рома, Италия), Джорджо Скальвини (Аталанта, Италия), Леонардо Спинаццола (Рома, Италия), Алессио Романьоли (Лацио, Италия) Полузащитники: Николо Барелла (Интер, Италия), Мануэль Локателли (Ювентус, Италия), Лоренцо Пеллегрини (Рома, Италия), Давиде Фраттези (Интер, Италия), Маттео Пессина (Монца, Италия), Брайан Кристанте (Рома, Италия), Сандро Тонали (Ньюкасл, Англия)

Николо Барелла (Интер, Италия), Мануэль Локателли (Ювентус, Италия), Лоренцо Пеллегрини (Рома, Италия), Давиде Фраттези (Интер, Италия), Маттео Пессина (Монца, Италия), Брайан Кристанте (Рома, Италия), Сандро Тонали (Ньюкасл, Англия) Нападающие: Федерико Кьеза (Ювентус, Италия), Вилфрид Ньонто (Лидс, Англия), Чиро Иммобиле (Лацио, Италия), Маттео Политано (Наполи, Италия), Джакомо Распадори (Наполи, Италия), Маттео Ретеги (Дженоа, Италия), Маттиа Дзаканьи (Лацио, Италия), Николо Дзаньоло (Астон Вилла, Англия)

Состав сборной Италии / twitter.com/Azzurri

В сентябре сборная Италия сыграет два матча отбора на Евро-2024. 9 числа подопечные Спалетти сыграют в Скопье с командой Северной Македонии, а 12 сентября будут принимать Украину в Милане.

В турнирной таблице группы С Италия занимает третье место. На счету "Скуадры Адзурры" 3 очка после двух матчей.