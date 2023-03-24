Роналду встановив світовий рекорд за кількістю матчів за збірну: що ще побив Кріштіану

У першому турі відбору на Євро-2024 Португалія зіграла проти Ліхтенштейну. Кріштіану Роналду став автором двох нових футбольних рекордів на рівні національної команди.

Не встиг Кріштіану Роналду доторкнутись до м'яча, як вже встановив побив світовий рекорд за кількістю матчів за національну збірну. Тепер у кар'єрі 38-річного нападника 197 матчів у футболці збірної Португалії.

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Один матч – два рекорди

Зірковому португальцю вдалось випередити форварда збірної Кувейту Бадера Аль-Мутаву.

Однак це не єдиний рекорд, який у поєдинку проти Ліхтенштейну встановив Роналду. Кріштіану став першим футболістом в історії, який забив 100 голів у футболці національної команди в офіційних зустрічах.

Цікаво! Загалом Роналду забив за Португалію 120 голів у 197 матчах в усіх турнірах. Також в активі Кріштіану 43 асисти.

Нападник Аль-Насра оформив дубль у стартовому матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. На 51-й хвилині Кріштіану реалізував пенальті, а вже за 12 хвилин відзначився із гри.

Дубль Роналду поставив крапку у поєдинку. Португалія з розгромної перемоги 4:0 стартувала у відборі на Євро-2024. Інші два голи за збірну Португалії забивали Жуан Канселу та Бернарду Сілва.

Завдяки результативній звитязі португальці захопили лідерство у групі "J".

Португалія – Ліхтенштейн: відеоогляд матчу

Вже 26 березня Роналду може покращити свою неймовірну статистику за збірну. У цей день Португалія зіграє проти Люксембургу. Початок зустрічі о 21:45.