Обидві збірні обмінялись голами у першому таймі. Кайл Вокер відповів на результативний удар Олександра Зінченка. Фінальний свисток суддів зафіксував мирову 1:1.

Варто побачити Надіслав поцілунок і сердечко: Зінченко присвятив гол у ворота Англії доньці – миле фото

Українізація після матчу

На післяматчевий коментар до української журналістки прийшов півзахисник збірної Англії та лондонського Арсенала Деклан Райс.

Після матчу футболіст перекинувся декількома словами зі своїм новим одноклубником по Арсеналу Зінченком. Нагадаємо, що у середині липня 2023 року Райс став "каноніром". Раніше британець був партнером по команді у Вест Хемі з капітаном "синьо-жовтих" Андрієм Ярмоленком.

Райс відверто розповів, що наразі Зінченко не провів йому повну українізацію та не вивчив жодного українського слова. Тому журналістка вирішила дещо виправити цю ситуацію. Прямо під час флеш-коментаря Деклан вивчив українське патріотичне гасло "Слава Україні", яке символізує усю незламність українського народу.

Новачок Арсенал залюбки повторив українською за журналісткою Суспільного. Після чого отримав порцію похвали від Катерини Годунової.

Райс вивчив патріотичне українське гасло: дивіться відео

Відзначимо, що Райс відіграв увесь поєдинок проти України. Для Деклана цей матч став 44-м у футболці збірної Англії (3 голи).

Попереду у його національної команди гра проти Шотландії, яка відбудеться 12 вересня. У той самий день свій поєдинок проведе й збірна Сергія Реброва проти Італії.