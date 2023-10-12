Догралися на ставках: федерація Італії відсторонила від тренувань двох гравців збірної

Тренерський штаб збірної Італії отримав новий головний біль. Два гравця команди Лучано Спаллетті підозрюються у порушенні правил гри на ставках.

Прокуратура Турина відкрила справу проти гравців національної збірної Італії Ніколо Дзаньоло та Сандро Тоналі. Півзахисники підозрюються у порушенні правил ставок на спорт.

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Подалі від гріха

З цього приводу Італійська федерація футболу зробила офіційну заяву. Через стресовий стан, обох гравців з табору збірної відправили в розташування клубів.

"Федерація повідомляє, що сьогодні ближче до вечора прокуратура Турина повідомила про матеріали розслідування гравців Сандро Тоналі та Ніколо Дзаньоло, які наразі тренуються з національною командою у Федеральному технічному центрі у Коверчано.

Незалежно від характеру дій, вважаючи, що в цій ситуації два гравці не перебувають у необхідному стані для виконання зобов'язань, запланованих на найближчі кілька днів, Федерація вирішила також захистити їх, дозволити їм повернутися до своїх відповідних клубів", – йдеться в заяві федерації футболу Італії.

Що інкримінують футболістам

За інформацією інсайдера Фабріціо Корони, Сандро Тоналі та Ніколо Дзаньоло робили ставки на матчі. Ба більше, Дзаньоло робив ставку на матч Роми у Кубка Італії, коли був на лаві запасних "жовто-червоних".

Зазначимо, що Сандо Тоналі в липні цього року став гравцем англійського Ньюкаслу. У складі "Скуадри Адзурри" він провів 15 матчів.

Ніколо Дзаньола належить турецькому Галатасараю. У нинішньому сезоні італієць на правах оренди захищає кольори Астон Вілли. За національну збірну Італії він провів 15 матчів та забив 2 голи.

Нагадаємо, що збірна Італії є суперником України по групі С відбору Євро-2024. 14 жовтня команда Спалетті зустрінеться з Мальтою, а 17 жовтня зіграє проти Англії.