Рекордна кількість спортсменів: в яких дисциплінах буде задіяна Україна на Європейських Іграх

У 2023-му році вдібудуться треті у своєму роді Європейські Ігри. На них буде представлена найбільша кількість українських спортсменів у історії.

Від України на континентальні змагання буде делеговано 262 спортсмени. Європейські Ігри-2023 відбудуться у Кракові, Польща.

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Впевнено до тріумфу

Наприкінці червня відбудуться треті у історії Європейські Ігри. Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України затвердив склад учасників офіційної делегації національної збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях. На континентальну першість делегована рекордна кількість спортсменів, яких на турнірі буде 262 особи. Це на 19 спортсменів більше, аніж на перших Європейських іграх у 2015-му році.

Українці візьмуть участь у 27-и із 30-и можливих дисциплін, а саме у: легкій атлетиці, артистичному плаванні, веслуванні на байдарках і каное та веслувальному слаломі, стрибках у воду, фехтуванні, боксі, кульовій та стендовій стрільбі, скелелазінню, бадмінтоні, тхеквондо, брейкингу, дзюдо, велоспорті (ВМХ-фристайл, маунтенбайк), триатлоні, сучасному п’ятиборстві, стрільбі з лука, настільному тенісі, баскетболі 3 на 3, таїландському боксі Муай-тай, стрибках на лижах з трампліна, пляжному футболі, кікбоксингу, карате та текболі.

Гендерна рвінсть панувала під час видачі квитків на континентальну першість, оскільки від України на змагання делеговано 131 жінка та 131 чоловік.

Нагадаємо, що перші Європейські ігри, які вібулися у 2015-му році, пройшли у азербайджанському Баку, де Україна посіла 8-е місце у медальному заліку. У 2019-му році континентальну першість прийняла столиця Білорусі Мінськ. Тоді "синьо-жовта" збірна посіла "бронзову" сходинку в медальному заліку.

Варто зазначити, що росіян та білорусів на міжнародних змаганнях не буде, не дивлячись на усі намагання МОК.