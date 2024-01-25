Гравець збірної та легенди світового футболу: відомо, хто продовжить роботу в УАФ

У четвер, 25 січня, в Будинку футболу відбудеться позачерговий конгрес УАФ. На ньому футбольні функціонери обиратимуть нового очільника організації.

Єдиним кандидатом на посаду президента асоціації є Андрій Шевченко. Стало відомо, хто ввійде в його команду з минулого складу представників УАФ.

Читайте також Львівська квота: легендарний капітан Динамо працюватиме в команді Шевченка, – ЗМІ

Нові-старі обличчя в УАФ

За інформацією видання, футболіст Арсенала та національної збірної Олександр Зінченко й арбітриня ФІФА Катерина Mонзуль залишаться і в новообраному на позачерговому Конгресі УАФ складі Виконкому УАФ.

Також співголовами асоціації залишаться володарі "Золотого м'яча" Олег Блохін та Ігор Бєланов. Вони й надалі відповідатимуть за Комітет національних збірних команд та Комітет професіонального футболу відповідно.

. Чинний президент УАФ Андрій Павелко перебуває в СІЗО, тому не присутній на Конгресі. Він очолював організацію з 2015 року.