НОК має вигляд закритого акціонерного товариства, – Беленюк про сумнівні вибори президента
Українці дізнались нового президента Національного олімпійського комітету. Ним став чинний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
Вадим Гутцайт переміг Жана Беленюка з величезною перевагою, що змусило задуматись українців у чесності виборів. Після чого 18 листопада обидва вже екскандидати на посаду очільника НОК зустрілись в ефірі національного телемарафону, щоб прокоментувати вибори.
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Беленюк: Так би мовити, "на чужому полі"
Беленюк запевнив, що немає особливих зауважень, але є один момент. Він не розуміє, чому такий захід не можна було провести у столиці України офлайн. Адже через постійні та тривалі відключення світла в Україні часто вибиває інтернет, зникає зв'язок.
"Єдине: чому саме в такому форматі було вирішено провести асамблею, зважаючи на те, що в нас постійні відключення електроенергії, збивається інтернет-з'єднання. Виконком знаходиться в Україні та може в офлайн режимі взяти участь у заході, що відбувається раз на чотири роки, коли обирається президент НОК України. Вибори проходили в онлайн форматі та на платформі, запропонованій НОК: так би мовити, "на чужому полі". Але ми ні на що не скаржимося", – сказав борець-депутат.
У нас є певні питання до статуту НОК, бо наразі він має вигляд закритого акціонерного товариства. У наші плани входили зміни до цього статуту: щоб він був більш відкритий, зважаючи на те, що попередній голова очолював його 17 років і багато змін було зроблено за правління Сергія Бубки,
– додав Жан.
Скандал навколо результатів виборів
- Українці без гарного настрою зустріли Гутцайта у кріслі президента НОК. Прихильники спорту були переконані, що вибори повинен був виграти Беленюк, а Вадим Маркович взяв першість лише через гроші.
- Гутцайт вже підписував собі репутацію. У члени комітету були обрані скандальні "персони" Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич.
- Після чого Андрій Шевченко своєю заявою про відхід із крісла віцепрезидента НОК наробив шуму у спортивному світі.
- За ним із членства вийшов президент УАФ Андрій Павелко та заговорив виконувач обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін.
- НОК швидко відреагував на такі заяви, адже з таким темпом у комітеті б не залишилось нікого, окрім Гутцайта. Начебто Суркіс та Шуфрич вже подали заяви на своє виключення з НОК. Згодом повідомили, що такі рішення офіційно прийняли на позачерговому Виконкомі.
- Гутцайт же матиме зустріч із Шевченком, де обговорять можливе повернення Андрія Миколайовича на посаду віцепрезидента.