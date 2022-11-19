НОК має вигляд закритого акціонерного товариства, – Беленюк про сумнівні вибори президента

Українці дізнались нового президента Національного олімпійського комітету. Ним став чинний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Вадим Гутцайт переміг Жана Беленюка з величезною перевагою, що змусило задуматись українців у чесності виборів. Після чого 18 листопада обидва вже екскандидати на посаду очільника НОК зустрілись в ефірі національного телемарафону, щоб прокоментувати вибори.

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Беленюк: Так би мовити, "на чужому полі"

Беленюк запевнив, що немає особливих зауважень, але є один момент. Він не розуміє, чому такий захід не можна було провести у столиці України офлайн. Адже через постійні та тривалі відключення світла в Україні часто вибиває інтернет, зникає зв'язок.

"Єдине: чому саме в такому форматі було вирішено провести асамблею, зважаючи на те, що в нас постійні відключення електроенергії, збивається інтернет-з'єднання. Виконком знаходиться в Україні та може в офлайн режимі взяти участь у заході, що відбувається раз на чотири роки, коли обирається президент НОК України. Вибори проходили в онлайн форматі та на платформі, запропонованій НОК: так би мовити, "на чужому полі". Але ми ні на що не скаржимося", – сказав борець-депутат.

У нас є певні питання до статуту НОК, бо наразі він має вигляд закритого акціонерного товариства. У наші плани входили зміни до цього статуту: щоб він був більш відкритий, зважаючи на те, що попередній голова очолював його 17 років і багато змін було зроблено за правління Сергія Бубки,

– додав Жан.

Скандал навколо результатів виборів