Депутат проти міністра: НОК України назвав чотирьох кандидатів у президенти замість Бубки
2 листопада 2022 , 17:54
Джерело:НОК України
В середині листопада стане відомий новий президент Національного олімпійського комітету. Раніше цю посаду обіймав Сергій Бубка, який не раз потрапляв у скандальні ситуації під час війни з Росією.
Вже цього місяця Національний олімпійський комітет України обере свого нового президента. Чинний голова організації Сергій Бубка відмовився балотуватись на новий термін.
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Тим часом стали відомі всі претенденти на посаду президента НОК. Всього їх чотири, в тому числі троє – олімпійські чемпіони:
- Жан Беленюк, народний депутат України та борець, володар золотої медалі ОІ-2020
- Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України, олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року
- Олена Білосюк, біатлоністка та чемпіонка зимових Олімпійських Ігор 2014 року
- Ігор Малинський, директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації
Чергова звітно-виборна Генеральна асамблея НОК відбудеться вже 17 листопада 2022 року. Під час цього оберуть нового президента Національного олімпійського комітету.
Детальніше про зміну влади у НОК:
- Раніше стало відомо, що Сергій Бубка не буде висувати свою кандидатуру на нові вибори президента комітету.
- Бубка запам'ятався дивною поведінкою на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприклад, 28 лютого Сергій виїхав з України у статусі біженця і потім ще бідкався на складну дорогу.
- Голова НОК довгий час не висловлював свою позицію щодо вторгнення окупантів і лише на восьмий день видав прес-реліз, у якому назвав війну "бідою" і не вказав на країну-агресорку.
- Головним конкурентом Беленюка за цю посаду називають Вадима Гутцайта, чинного Міністра молоді та спорту. Саме його кандидатуру підтримає Сергій Бубка.
- Сам Беленюк неодноразово критикував Бубку за мовчазну поведінку. Він вимагав від голови НОК однозначної позиції та відсутність зволікання із заявами.