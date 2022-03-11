Ви вбиваєте наших дітей, бомбите і рівняєте із землею міста, – Кличко звернувся до росіян

Володимир Кличко записав чергове потужне звернення до росіян, які продовжують "мовчати" на тлі божевільних рішень кремлівського очільника. Українець закликав російський народ до дій.

Володимир Кличко: Ми битимемося за свій вибір

Колишній боксер записав нове звернення до тих росіян, у яких ще не до кінця "промитий" мозок та "зазомбована" свідомість. Своїми діями росіянам більше ніхто і ніколи не буде вірити до кінця віку.

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Кличко розповів, що російський народ вже настільки зазомбований, що не вірить навіть розповідям своїх родичів, які проживають на території України. Володимир додав, що українці ніколи не опустять руки та не складуть зброю у війни проти російських загарбників.

Ми битимемося за свій вибір. Сьогодні ми як ніколи єдині та рішучі в цьому. Це не ми прийшли на землю! Це ви вбиваєте наших дітей, бомбите і порівнюєте із землею наші міста та будинки. Знайте, вас тут називають орками всіх. Немає зараз хороших чи поганих росіян. Поки ви мовчите і вірите пропаганді божевільної людини, яка збожеволіла диктатора, весь цивілізований світ сьогодні на боці українців і захоплюється тим, як ми будуємо свою землю,

– заявив колишній боксер.

Володимир Кличко записав емоційне звернення після того, як від російських окупантів постраждала дитяча лікарня у Маріуполі.

Володимир розповів, що міцність українців вже на собі відчули російські війська, які вже зазнали значних втрат.

Кличко зазначив у зверненні до росіян, якщо ті будуть далі мовчати, то їх країна сама втопить себе у багнюці, а народ просто не виживе.

Не хочете бути країною в цілковитій ізоляції – не тремтіть від страху та байдужості, будьте сміливими як українці. Рятуйте свою країну, а ми свою не віддамо і не здамо. Я пишаюся тим, що я українець, представник сильної, волелюбної та героїчної нації. Слава Україні,

– підсумував ексбоксер.

Звернення Володимира Кличка до росіян: дивіться відео

Повний текст із звернення Володимира Кличка в інстаграмі

Це послання росіянам, слухайте те, хто здатний мислити та мислити. Імперськими амбіціями, вторгненням в Україну та варварством вашої так званої армії, ви посіяли ненависть до віку.

І слова у тому, що це хіба що одне, а російські громадяни – це повне марення і нісенітниця. Це ви, вірячи мерзенній пропаганді та не сприймаючи інформацію навіть від своїх родичів та друзів тут, мовчали усі 8 років, коли ваша країна окупувала Крим та частину Донбасу.

Це ви зверхньо ставилися до українців і вважали, що немає такої нації. Це ви переказували один одному міфи про якихось нацистів та інші марення. Це ваші солдати, чоловіки, діти прийшли до України – і ви все це знаєте.

Ви їм дзвоните та намагаєтеся, як вони там на завданні. Запам'ятайте, що нас не треба звільняти, ми на своїй землі, і будували свою країну, і ми її збудуємо. Україна – вільна держава, яка обрала демократичний європейський шлях розвитку.

Ми битимемося за свій вибір. Сьогодні ми як ніколи єдині та рішучі в цьому. Це не ми прийшли на землю! Це ви вбиваєте наших дітей, бомбите і порівнюєте із землею наші міста та будинки.

Знайте, вас тут називають орками всіх. Немає зараз хороших чи поганих росіян. Поки ви мовчите і вірите пропаганді божевільної людини, яка збожеволіла диктатора, весь цивілізований світ сьогодні на боці українців і захоплюється тим, як ми будуємо свою землю.

Так, нам буде складно, але ми не здамося, бо ми не боїмося і ваша армія це вже зрозуміла. А ставити ультиматум людям, котрі вмирають за свою землю – безперспективно.

Запам'ятайте, як би ви не намагалися нині знищити Україну та українців, якщо ви так продовжите – ваша країна теж не виживе. Хто посіє вітер, той пожне бурю.

Не хочете бути країною в цілковитій ізоляції – не тремтіть від страху та байдужості, будьте сміливими як українці. Рятуйте свою країну, а ми свою не віддамо і не здамо.

Я пишаюся тим, що я українець, представник сильної, волелюбної та героїчної нації. Слава Україні.

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