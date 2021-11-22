Ви – с**и, а я тепер зроблений із сталі, – МакГрегор зухвало звернувся до своїх ворогів
22 листопада 2021 , 18:21Читать новость на русском
Джерело:твітер Конора МакГрегора
Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор безцеремонно звернувся до своїх ворогів. Він рішуче налаштований щодо своєї подальшої роботи.
МакГрегор: Ця війна буде вічною
Конор заявив, що вже повністю відновився після травми.
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Я без проблем повернуся після цієї травми ноги. Ви — с**и, а я тепер зроблений із сталі. Ця гра лише розпочалася. Знайте, що всі мої вороги мають той самий вік та досвід, що я, і тому ця війна буде вічною. МакГрегор назавжди,
– написав МакГрегор у своєму твітері.
Конор на тренуванні / Фото twitter.com/TheNotoriousMMA
Також епатажний боєць наостанок додав фото з останнього тренування.
Кар'єра МакГрегора
- 33-річний ірландець здобув 22 перемоги та програв 6 боїв у кар'єрі. Він виступає у легкій вазі.
- Нещодавно Конор повідомив, що повністю відновився після травми та провів перше тренування.
- У 2021 році зірковий боєць двічі виходив на ринг проти Дастіна Пор'є. Він двічі зазнавав поразки, а в останньому поєдинку зламав ногу.