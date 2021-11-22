Ви – с**и, а я тепер зроблений із сталі, – МакГрегор зухвало звернувся до своїх ворогів

22 листопада 2021 , 18:21
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Джерело:

твітер Конора МакГрегора

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор безцеремонно звернувся до своїх ворогів. Він рішуче налаштований щодо своєї подальшої роботи.

МакГрегор: Ця війна буде вічною

Конор заявив, що вже повністю відновився після травми. 

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Я без проблем повернуся після цієї травми ноги. Ви — с**и, а я тепер зроблений із сталі. Ця гра лише розпочалася. Знайте, що всі мої вороги мають той самий вік та досвід, що я, і тому ця війна буде вічною. МакГрегор назавжди,
– написав МакГрегор у своєму твітері. 


Конор на тренуванні / Фото twitter.com/TheNotoriousMMA

Також епатажний боєць наостанок додав фото з останнього тренування. 

Кар'єра МакГрегора

  • 33-річний ірландець здобув 22 перемоги та програв 6 боїв у кар'єрі. Він виступає у легкій вазі.
  • Нещодавно Конор повідомив, що повністю відновився після травми та провів перше тренування.
  • У 2021 році зірковий боєць двічі виходив на ринг проти Дастіна Пор'є. Він двічі зазнавав поразки, а в останньому поєдинку зламав ногу.
Автор: Дарина Жданович