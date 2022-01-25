Ви не бачите, як Мане пере труси, – організаторів Кубка Африки звинувачують у дискримінації

Головний тренер збірної Малаві Маріо Марініка заявив про несправедливість з боку організаторів Кубка Африки-2021. Він поскаржився на умови в яких проживає його команда.

Скандал на Кубку Африки

Тренер висловив своє невдоволення щодо проживання його команди. Він розповів, що футболістам самим доводиться прати свої речі.

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Ви не побачите, як Садіо Мане пере свої труси та вішає їх сушити на кущ. У Гамбії та сама проблема. Тут різні стандарти, до команд відносяться по-різному,

– заявив Маріо Марініка.

За словами тренера, від подібної дискримінації страждають не всі команди.

"Ми говоримо про інклюзивність, хочемо, щоб андердоги, маленькі команди робили фантастичні речі, але коли справа доходить до пізніх стадій турніру, всі представляють матч Сенегал – Марокко, наприклад, а не Малаві – Кабо-Верде. Потрібно запитати себе: чому таке відбувається тільки з маленькими командами – з нами, з Коморами, з Гамбією?", – сказав наставник Малаві.

Також тренер заявив, що вже поскаржився організаторам турніру.

Я попросив своїх колег та керівників збірної подати офіційну скаргу. Я поскаржився керівникам готелів, ми 3 дні чекали, коли у всьому розберуться,

– додав Маріо.

Малаві в 1/8 фіналу Кубка Африки зустрінеться із Марокко.