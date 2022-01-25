Скандал на Кубке Африки

Тренер выразил свое недовольство по поводу проживания его команды. Он рассказал, что футболистам самим приходится стирать свои вещи.

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Вы не увидите, как Садио Мане стирает свои трусы и вешает их сушить на куст. У Гамбии та же проблема. Здесь разные стандарты, к командам относятся по-разному,

– заявил Марио Мариника.

По словам тренера, от подобной дискриминации страдают не все команды.

"Мы говорим об инклюзивности, хотим, чтобы андердоги, маленькие команды делали фантастические вещи, но когда дело доходит до поздних стадий турнира, все представляют матч Сенегал – Марокко, например, а не Малави – Кабо-Верде. Нужно спросить себя: почему такое происходит только с маленькими командами – с нами, с Коморами, с Гамбией?", – сказал наставник Малави.

Также тренер заявил, что уже пожаловался организаторам турнира.

Я попросил своих коллег и руководителей сборной подать официальную жалобу. Я пожаловался руководителям отеля, мы три дня ждали, когда во всем разберутся,

– добавил Марио.

Обратите внимание! Малави в 1/8 финала Кубка Африки встретится с Марокко.