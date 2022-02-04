Володимир Зеленський прокоментував півфінал Євро-2022 з футзалу. Президент подякував українським спортсменам за сильний матч проти Росії.

Глава держави наголосив, що Україна чекала півфіналу футзального Євро аж упродовж 17 років. Відповідний допис він опублікував у своєму твітері.

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Зеленський подякував "синьо-жовтим"

Президент високо оцінив гру нашої збірної. Хоча спортсменам і не вдалося вибороти перемогу, вони продемонстрували сильну гру.

Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні,

– написав Зеленський.

Востаннє українці грали у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу у 2005 році. Тоді збірна посіла третє місце. У 2022 році команда перервала серію з п'яти поспіль вильотів у чвертьфіналі.

Основне про матч Україна – Росія на Євро-2022

Матч в Амстердамі розпочався для українців не надто вдало. За перші 15 хвилин першого тайму наша збірна пропустила 2 голи від росіян.

Вже на 16-й хвилині відставання вдалося скоротити до 1:2. Футзаліст Євген Сірий виконав дальній удар лівою у кут воріт суперника.

У другому таймі росіяни забили третій гол. За 5 хвилин до кінця матчу українці забили ще один м'яч, але не встигли вирівняти рахунок.

Тепер українська збірна зіграє на Євро-2022 у матчі за третє місце. Майбутній суперник "синьо-жовтих" визначиться вже 4 лютого.