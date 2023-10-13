Ветерани Карпат та збірна журналістів зіграють благодійний матч заради дітей-сиріт: трансляція

У Львові у п’ятницю, 13 жовтня, відбудеться щорічний благодійний матч за "Кубок Львова". Це вже вчетверте команди зіграють між собою.

Основна мета благодійного матчу – допомога дітям-сиротам і дітям переселенцям займатися спортом. Діти-сироти зі Сходу України отримають від генерального спонсора, організаторів та партнерів матчу професійну футбольну форму, спортивне спорядження та солодкі подарунки.

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Завдяки проведенню минулорічного благодійного матчу у львівському Будинку дитини №1 (КНП ЛОР "Львівський обласний спеціалізований будинок дитини "Любисток") відбувся ремонт та відкриття відремонтованих кімнат для дітей-сиріт з Луганщини та дітей, які проживають в будинку. Цього року планується побудувати та встановити дитячо-спортивний майданчик для дітей-сиріт у Будинку дитини №1.

Тому під час прямої трансляції благодійного матчу відбудеться збір коштів на будівництво дитячо-спортивного майданчика. Усі хто зробить благодійний внесок зможуть взяти участь в розіграші лотів від футбольних зірок України (ігрові футболки Михайла Мудрика, Олександра Зінченка, а також м’ячі з підписами збірників України, ветеранів футбольного клубу Карпати та інші цікаві подарунки).

IV благодійний матч за "Кубок Львова" розпочнеться о 16:00 у Львові на стадіоні "Скіф"

Номер картки банки:

5375 4112 0907 3647

Онлайн-трансляція благодійного матчу ветеранів Карпат та збірної журналістів

Організаторами матчу виступили: Інформаційне агентство "Центр новин", Львівська асоціація футболу та футбольний клуб Карпати.

Генеральний спонсор матчу: Мережа аптек "ПОДОРОЖНИК".

Подарунки для дітей підготували: Торгово-розважальний центр "Південний", магазин "Метелик" та компанія Шувар.

Генеральні медіа-партнери матчу: телеканали Еспресо, Xsport та ПРЯМИЙ.

Інформаційні партнери матчу: 4 студія, Кулемет, Леополіс, Львівська хвиля, Перший західний, Футбум, Львівський портал, Український футбол, 24 канал, Футбол.юа.

Спеціальна гостя: українська співачка Ана ДАНЧ.

Трансляція матчу на YouTube каналах: Еспресо ТВ, Xsport, ІА "Центр новин".