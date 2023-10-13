Основная цель благотворительного матча – помощь детям-сиротам и детям переселенцам заниматься спортом. Дети-сироты с Востока Украины получат от генерального спонсора, организаторов и партнеров матча профессиональную футбольную форму, спортивное снаряжение и сладкие подарки.

Достойно внимания "Им не удастся сделать спорт своим оружием": Зеленский о решении МОК по исключению России

Благодаря проведению прошлогоднего благотворительного матча во львовском Доме ребенка №1 (КНП ЛОР "Львовский областной специализированный дом ребенка "Любисток") состоялся ремонт и открытие отремонтированных комнат для детей-сирот из Луганщины и детей, проживающих в доме. В этом году планируется построить и установить детско-спортивную площадку для детей-сирот в Доме ребенка №1.

Поэтому в ходе прямой трансляции благотворительного матча состоится сбор средств на строительство спортивной площадки. Все, кто сделает благотворительный вклад, смогут принять участие в розыгрыше лотов от футбольных звезд Украины (игровые футболки Михаила Мудрика, Александра Зинченко, а также мячи с подписями сборников Украины, ветеранов футбольного клуба Карпаты и другие интересные подарки).

IV благотворительный матч за "Кубок Львова" начнется в 16:00 во Львове на стадионе "Скиф"

Онлайн-трансляция благотворительного матча ветеранов Карпат и сборной журналистов

Организаторами матча выступили Информационное агентство "Центр новин", Львовская ассоциация футбола и футбольный клуб Карпаты.

Генеральный спонсор матча: Сеть аптек "ПОДОРОЖНИК".

Подарки для детей подготовили: Торгово-развлекательный центр "Південний", магазин "Метелик" и компания Шувар.

Генеральные медиа-партнеры матча: телеканалы Еспрессо, Xsport и ПРЯМИЙ.

Информационные партнеры матча: 4 студія, Кулемет, Леополіс, Львівська хвиля, Перший західний, Футбум, Львівський портал, Український футбол, 24 канал, Футбол.юа.

Специальная гостья: украинская певица Ана ДАНЧ.

Трансляция матча по YouTube каналам: Еспресо ТВ, Xsport, ИА "Центр новин".