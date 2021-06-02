Вест Хем хоче відправити Ярмоленка у московський Спартак

Англійський Вест Хем готовий попрощатись з Андрієм Ярмоленком. Футболіст збірної України може перебратись у московський Спартак.

Дивна ідея Вест Хема

"Молотобійці" хочуть оформити трансфер півзахисника Спартака Алекса Карла. Англійський клуб збирається включити Андрія Ярмоленка в угоду по чеському футболісту.

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Все заради того, щоб зменшити ціну переходу Карла близько на половину суми. Трансферна вартість футболіста оцінена у 16 мільйонів євро.

Навряд Ярмоленко піде на такий крок та поїде у російський чемпіонат. Раніше гравець заявляв, що його позиція незмінна – він не поїде грати у Росію. На такий обмін швидше за все не погодиться і сам московський Спартак. Керівництву доведеться платити чималу зарплату українцю.