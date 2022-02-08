Звірячий момент зняв та опублікував брат Зуми, Йоан, запостівши відео у Snapchat.

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Зуму вже засудило Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами, назвавши відео мерзенним. Француз, який виграв ЛЧ-2021 у складі Челсі, поспішив вибачитися.

"Я хочу вибачитися за свої дії. Моєї поведінки немає виправдань. Мені шкода всіх, кого це відео засмутило. Я хотів би запевнити всіх, що наші два коти в повному порядку і здорові. Їх любить і плекає вся наша родина, і така поведінка була поодиноким випадком, який більше не повториться", – наводить слова гравця The Sun.

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Що відомо про Зума