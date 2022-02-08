Звірячий момент зняв та опублікував брат Зуми, Йоан, запостівши відео у Snapchat.
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Зуму вже засудило Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами, назвавши відео мерзенним. Француз, який виграв ЛЧ-2021 у складі Челсі, поспішив вибачитися.
"Я хочу вибачитися за свої дії. Моєї поведінки немає виправдань. Мені шкода всіх, кого це відео засмутило. Я хотів би запевнити всіх, що наші два коти в повному порядку і здорові. Їх любить і плекає вся наша родина, і така поведінка була поодиноким випадком, який більше не повториться", – наводить слова гравця The Sun.
Дивіться відео жорстокого поводження з тваринами Курта Зума
Що відомо про Зума
- У нинішньому розіграші АПЛ французький захисник зіграв у 12 матчах та забив один гол. Гравець виступає за "молотобійців" із серпня 2021 року, після того як перейшов із Челсі за 35 мільйонів євро
- Контракт футболіста із клубом розрахований до 2025 року.