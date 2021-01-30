Вест Хем – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч АПЛ

У неділю, 31 січня, Вест Хем на власному полі прийматиме Ліверпуль. Переглянути цей матч можна буде і в Україні.

Джерело: 24 канал

Матч між Вест Хемом та Ліверпулем – це буде боротьба за четверте місце в АПЛ. Поки на цій позиції "мерсисайдці", які мають 37 очок. Лише в попередньому турі вони перервали свою серію із п'яти матчів без перемог в АПЛ, обігравши на виїзді Тоттенхем.

Як це було Ліверпуль впевнено переміг Тоттенхем, перервавши 5-матчеву безвиграшну серію: відео

У Вест Хема значно краща статистика – команда виграла усі шість матчів у 2021 році (чотири – в чемпіонаті, ще два – у Кубку Англії). Саме це дозволило "молотобійцям" піднятися у першу п'ятірку турнірної таблиці. І навіть посідати четверте місце.

Відтак Вест Хем у випадку перемоги зможе обійти Ліверпуль та піднятися на четверте місце. Правда відрив складатиме лише одне очко. Ліверпуль же, у випадку перемоги, відірветься від суперника в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів. А у випадку поразки Лестера, ще й підніметься на третє місце.

Переглянути матч Вест Хем – Ліверпуль в Україні можна лише на каналі Setanta. Вона доступна у багатьох кабельних операторів.

Дивитися онлайн Вест Хем – Ліверпуль можна на різноманітних платформах. Серед них і сайт самої Setanta, де запустили відеоплеєр. Однак доступ до трансляції платний – 3 долари на місяць.

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