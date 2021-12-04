Вест Хем завдяки диво-голу здобув перемогу над Челсі: відеоогляд лондонського дербі

Вест Хем 4 грудня зіграв вдома проти Челсі у 15 турі АПЛ. "Молотобійці" без Андрія Ярмоленка вигризли домашню перемогу у команди Томаса Тухеля.

Вест Хем – Челсі 3:2

Голи: Лансіні, 39 (п), Боуен, 56, Масуаку, 87 – Сілва, 28, Маунт, 45

Андрій Ярмоленко розпочав матч на лаві запасних. У першій 10-хвилинці дві нагоди змарнували господарі – м'яч двічі пролітав повз ворота. Натомість гостро відповіли "аристократи". Джеймс пробив у ворота Вест Хема – голкіпер в ефектному стрибку парирував постріл.

Варто побачити Вест Хем пригадав гол Ярмоленка напередодні лондонського дербі з Челсі: переможне відео

Після екватора першого тайму Гаверц мав чудову нагоду розмочити нулі на табло. Але м'яч після його удару головою відбив Фаб'янскі. Відмінну реакцію продемонстрував воротар "молотобійців".

На 28-й хвилині Челсі забив після розіграшу з кутового. Маунт зробив верхову передачу, адресатом якої став Сілва. М'яч після удару головою від стійки залетів у ворота господарів – 0:1.



Тьяго Сілва / Фото twitter.com/ChelseaFC

Відразу після пропущеного голу Вест Хе міг відігратись. Цоуфал після прекрасних технічних дій пробив у кут воріт – гравець суперника заблокував удар.

Результативний кінець тайму

Наприкінці першого тайму Вест Хем заробив право на пенальті. До позначки підійшов Лансіні та потужним ударом розвів м'яч та голкіпера у різні кути – 1:1.

Через п'ять хвилин Челсі повів у рахунку. Маунт красиво зловив на ногу м'яч та ударом в один дотик забив другий гол команди у зустрічі – 1:2 Красиве взяття воріт від "пенсіонерів".

Зієш намагався збільшити перевагу гостей, але м'яч після його удару пролетів повз ворота.

Після відпочинку забили господарі. Боуен отримав передачу та прицільно пробив у ворота Челсі – 2:2.



Вест Хем – Челсі / Фото twitter.com/ChelseaFC

Неймовірної краси гол

Маунт міг виводити Челсі вперед. Але Фаб'янскі ногою парирував постріл в один дотик від Мейсона.

На екваторі другого тайму Боуен повинен був оформлювати дубль. Джеррод отримав поперечну передачу у штрафному суперника, але пробив поруч з лівою стійкою.

За три хвилин до закінчення основного часу Вест Хем вийшов вперед у рахунку. Масуаку вирішив робити закидання у штрафний, але м'яч за неймовірною траєкторією змінив напрямок удару та залетів у ворота Челсі. Голкіпер "аристократів" не був готовий до такого пострілу – 3:2.

Ярмоленко просидів увесь матч на лаві запасних Вест Хема.