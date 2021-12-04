Переможний гол українця

"Молотобійці" вирішити налякати суперника напередодні протистояння. Андрію Ярмоленку добре знайомо, як відзначитись у володіннях Челсі.

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Пресслужба Вест Хема пригадала гол лідера збірної України у ворота "аристократів". Сталось це у липні 2020 року.

Вест Хем виклав відео з взяттям воріт на своїй сторінці в інстаграмі з коротким написом: "Яка це була мить". Ярмоленко спробує знову повторити цей епізоду у майбутньому протистоянні. "Молотобійці" вибігли у стрімку контратаку, Антоніо віддав передачу на вільного Андрія, який майстерно обіграв Рюдігера та забив переможний м'яч для господарів. Українець поставив крапку у зустрічі – 3:2 перемога Вест Хема.

Гольову перестрілку тоді влаштували команди на футбольному полі.

Відео голу Ярмоленка у ворота Челсі

Ярмоленко у сезоні-2021/2022 зіграв за англійський клуб 15 матчів, у яких забив лише один гол та віддав 3 асисти.

Вест Хем напередодні поєдинку з Челсі, яке лідирує в АПЛ, посідає високе 4 місце. Клуб українця випереджає найближчого конкурента, яким є Арсенал" лише на один пункт.

До слова. Лондонське дербі Вест Хем – Челсі стартує о 14:00.