"Тоттенхем" 23 червня приймав Вест Хем" у матчі 31 туру АПЛ. Господарі завдяки автоголу гостей та результативному удару Кейна здобули перемогу у матчі.

Тоттенхем – Вест Хем 2:0

Голи: Кейн, 82, Соучек, 64 (авт. Вест Хем)

До теми Тоттенхем – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

У минулому турі "Тоттенхем" зустрічався із МЮ. Завдяки голу Бергвейн "шпори" вийшли вперед у рахунку. Здавалось, що матч закінчиться мінімальною перемогою господарів, але суперник був іншої думки. На 81-й хвилині Фернандеш встановив остаточний рахунок на табло – 1:1.

"Вест Хем" українця Ярмоленка вдома приймав Вулверхемптон. Перший тайм команди зіграли за рівної гри. У другому таймі "Вест Хем" посипався та пропустив двічі. Підсумковий рахунок зустрічі – 0:2.

Безгольовий початок

Українець Андрій Ярмоленко розпочав матч із лави запасних.

Із перших секунд першим вперед пішов "Вест Хем". На 3-й хвилині гостро було біля воріт "Тоттенхема". Нобл спробував пройти до воріт та завдати удару, але Сіссоко потужно відтіснив суперника.

Небезпечний простріл із флангу від "Тоттенхема", але захисники гостей заблокували передачу.

Обидві команди не відсиджувались в обороні, відповідаючи одна одній позиційними атаками.

Справжня гольова атака була від гостей матчу. Закидання верхом на Антоніо, який скинув в центр майданчика на партнера, той завдав удару, але влучив у захисника. Суддя зафіксував офсайд у футболіста "Вест Хема". Але атака була дійсно гострою.

Одразу господарі поля небезпечно відповіли, дальній удар у активі Лукаса Моури – Фабіанський врятував команду.

Після верхової подачі із флангу, Кейн завдав удару головою – м'яч пролетів вище воріт.

Із середини першого тайму "Тоттенхем" почав контролювати хід поєдинку. Декілька небезпечних атак провели "шпори", але не змогли довести гостроту до потрібно результату.

Наприкінці першого тайму господарям поля вдалось все-таки вийти вперед, якби не офсайд. Сон прибрав у штрафному майданчику суперника та завдав потужного удару низом, голкіпер не зміг врятувати ворота. Але суддя звернувся до ВАР. На повторі чітко видно, що футболіст "шпор" знаходився ближче до воріт.

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Стрімкий Кейн

На початку другого тайму небезпечний дальній удар завдав Даєр, м'яч пролетів вище воріт. У наступній атаці Кейн впритул завдав удар п'яткою, поруч із воротами.

Форналс отримав м'яч у центрі штрафного майданчика, м'яч не ліг на ногу, тому удар вийшов дуже невдалим.

Супермомент від "Тоттенхема". Кейн отримав м'яч та завдав удар у дальній кут. Але м'яч пролетів поруч зі стійкою.

На 64-й хвилині "Тоттенхем" вийшов все-таки вперед у рахунку. Після подачі із кутового, Соучек зрізав м'яч у власні ворота – 1:0.

Дальній удар завдав Андерсон – поруч зі стійкою. Боуен пробив у володіння Льоріса, було дуже гостро.

Чудова контратака, Кейн стрімко оббіг захисників та влучно пробив у володіння Фабіанського – 2:0.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:0.

Завдяки перемозі "Тоттенхем" піднявся на сьому сходинку таблиці, випередивши "Шеффілд Юнайтед". У їх активі 45 пунктів.

"Вест Хем" українця залишився на ризикованому 17 місці. Лише внаслідок додаткових показників знаходяться не в зоні вильоту.

Огляд матчу Тоттенхем – Вест Хем

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