"Челсі" 25 червня зустрічався із "Манчестер Сіті" у матчі 31 туру АПЛ. Господарям вдалось перемогти у непростому матчі команду Гвардіоли.

Челсі – Манчестер Сіті 2:1

Голи: Пулішіч, 36, Вілліан, 78 (п) – Де Брюйне, 55

Вилучення: Фернандінью, 77

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У минулому турі "Челсі" зіграло на виїзді із "Астон Віллою". Першими рахунок відкрили господарів поля. Але у другій частині зустрічі гості дві відзначились протягом двох хвилин. Результативні удари Пулішіча та Жиру принесли непросту перемогу лондонцям.

"МанСіті" ж помірявся силами із "Бернлі". На класі команда Гвардіоли розгромила гостей. Дублі у активі Фодена та Мареза, ще одного разу відзначився Сілва. Підсумковий рахунок зустрічі – 5:0.

Тактика Лемпарда

Українець Олександр Зінченко розпочав матч на лаві запасних.

Обидві команди з перших секунд не відсиджувались в обороні. Менді спробував обіграти декількох суперників, але захисники чисто зіграли проти суперника та вибили м'яч на кутовий.

На 13-й хвилині "МанСіті" не використав хороший момент. Сілва завдав удар головою із району 111-метрової позначки, направив м'яч по центру воріт. Кепа показав неймовірну реакцію та у чудовому стрибку врятував свої володіння.

Все той же активний Бернарду Сілва був перший на відскоку, але його удар був заблокований.

Фернандінью вистрибнув вище всіх біля 11-метрової позначки і замкнув подачу головою, м'яч полетів під перекладину. Голкіпер "Челсі" спокійно забрав м'яч до рук.

Гості матчу взяли ініціативу у свої ноги та раз по раз будували атака, лондонцям потрібно було підлаштовуватись під гру, яку показувала команда Гвардіоли.

Вокер зробив закидання у штрафний майданчик, хороша передача, але захисники зіграли надійно та вибили м'яч якомога далі від воріт.

Барклі швидко відреагував на відскок та пробив у ворота. Його удар сміливо заблокував Фернандінью.

Знову Барклі завдав удар, голкіпер вже не зміг врятувати ворота, але йому на допомогу пришов захисник, який вибив м'яч на кутовий.

Після подачі з кутового удару дуже гостро було біля воріт "МанСіті". Крістіансен краще за всіх зіграв на другому поверсі та пробив головою у ворота. Едерсон в чудовому стрибку відбив м'яч.

На 36-й хвилині господарі відкрили рахунок у матчі. Захисники гостей не розібрались із м'ячем, тому його забрав Пулішіч та стрімко побіг до воріт. Легко втік на швидкості від оборонців та потужно пробив низом – Едерсон не зміг врятувати команду. Рахунок відкрито – 1:0.

Марез завдав удар і був близький до того, щоб зрівняти рахунок. М'яч пролетів у декількох сантиметрах над перекладиною.

У першій частині зустрічі жодна з команд більше не забивала. Тактика Лемпарда, яка була орієнтована на контратаки була повністю виправдана.

Помічники "Ліверпуля"

Менді пробив у ворота з-за меж штрафного майданчика суперника. Захисник заблокував цей удар.

Бернарду Сілва віддав хорошу передачу, а Менді не надто вдало пробив з кута штрафного – вище воріт.

На початку другого тайму "МанСіті" швидко вдалось зрівняти рахунок. Розкішний удар зі штрафного удару вдався у Де Брюйне. Бельгієць влучно пробив у "дев'ятку" воріт Кепи – 1:1.

Стерлінг зупинив не надто хорошу передачу на краю штрафного та не роздумуючи вирішив пробити – стійка рятує ворота.

На 59-хвилині Гвардіола випустив на поле Олександра Зінченка. Українець вийшов на заміну замість невдахи першого тайму Менді.

На 62-й хвилині Маунт завдяки своєму чудовому дриблінгу обіграв декількох захисників та опинився перед голкіпером. Футболіст "Челсі" завдав удар, але м'яч у сантиметрах пролетів поруч зі стійкою.

Стерлінг із-за меж штрафного небезпечно закручував у ворота Кепи – м'яч пролетів в метрі від воріт.

На 71-й хвилині супермомент був у "Челсі". Пулішіч знову на швидкості втік від оборонців, вдало переграв голкіпера та завдав удар. Футболіст готовий був святкувати дубль у матчі, але м'яч із лінії воріт у підкаті вибив Вокер – неймовірна гра захисника.

Абрахам отримав м'яч в штрафному від Вілліана і завдав удар в притул – Едерсон на місці. На добиванні ще один удар від "Челсі", але тут рятує команду Фернандінью. Нападники "Челсі" показували арбітру, що бразилець зіграв рукою, тому потрібна допомога ВАР.

Після допомоги арбітр вилучив із поля ексфутболіста "Шахтаря" та поставив пенальті. До позначки підійшов Вілліан та вдало реалізував 11-метровий удар – 2:1.

Цим голом команда Лемпарда наблизила "Ліверпуль" до чемпіонства у цьому сезоні.

"МанСіті" намагався зрівняти рахунок у матчі, але більше, ніж напівмоменти створити не вдавалось.

Педро показав хорошу техніку, але після удару з меж штрафного майданчика м'яч пролетів поруч із правою стійкою – голкіпер трохи підкоректував напрямок м'яча.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:1.

Огляд матчу Челсі – Манчестер Сіті

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