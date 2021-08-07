Перша мультимедалістка у каное: як веслувальниця Лузан змінила історію України на Олімпіаді

Україна здобула другу нагороду у жіночому веслуванні на каное на Олімпіаді-2021 у Токіо. "Срібло" 7 серпня на каное-двійці вибороли Людмила Лузан та Анастасія Четверікова. Водночас Лузан раніше здобула "бронзу" у змаганнях на каное-одиниці.

Успіх Лузан дав можливість переписати історію України на Олімпійських іграх та побити декілька національних рекордів.

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Лузан стала мультимедалісткою у жіночому каное

Дебют каное відбувся саме на Олімпіаді-2020. Українка Людмила Лузан здобула дві медалі, ставши однією із двох спортсменок, які завойовувати більше однієї нагороди в цьому виді спорту.

Окрім української веслувальниці, виграти дві нагороди вдалося також канадійці Лоренс Вінсент-Ляпонт.

У підсумку у заліку медалісток у каное Лузан та Вінсент-Ляпонт мають однакові результати. Адже канадська спортсменка випередила українку в каное-одиночці, однак у каное-двійці фінішувала третьою.

Більше жодна каноїстка не змогла здобути більше однієї медалі на Олімпіаді у Токіо.

Веслувальниця побила національний рекорд

Лузан також стала третьою веслувальницею, якій вдалося здобути більше однієї медалі на Олімпійських іграх, а також першою каноїсткою.

Медалі українських веслувальниць на Олімпіаді-2020: коротко

У фіналі греблі на одиночному каное 5 серпня Людмила Лузан з результатом у 47.034 здобула бронзову нагороду.

А 7 серпня веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова виборолили "срібло" у греблі на каное-двійках. Їм лише дещиці не вистачило до першого місця – трошки більше ніж 2 секунди.

Найбільше медалей на Олімпіаді здобула веслувальниця Інна Осипенко-Радомська – 4.

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