Веслувальник Полянський порвав суперників на Паралімпіаді: українець приніс 10 "золото"

Поки українці ще бачили сни, то у цей час наші паралімпійці вже підкорювали вершити у Токіо. Роман Полянський виграв золоту медаль в академічному веслуванні.

Українці продовжують розривати Токіо

Роман Полянський у свої 34 роки не залишив шансів суперникам на перемогу. Українець фінішував першим в академічному веслуванні на дистанції 2 тисячі метрів у класі PR1.

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Паралімпійський чемпіон подолав дистанцію з часом 9:48.78. Друге місце посів австралієць Ерік Горрі, який відстав від нашого земляка на 12.04 секунди. Трійку призерів замкнув бразилець Рене Кампос Перейра (+14.76).

Роман завоював ювілейну десяту золоту нагороду для України у Токіо.

Полянський здобув своє друге "золото" у кар'єрі. У 2016 українець був найкращим у Ріо на дистанції 1000 метрів у класі ASM1x.

Тепер у скарбничці України 36 медалей (10 золотих, 17 срібних та 9 бронзових). Наша країна посідає п'яте місце у загальному медальному заліку.