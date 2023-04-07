З мріями про Олімпіаду-2024: Верняєв назвав термін, коли повернеться до змагань

Титулований спортивний гімнаст Олег Верняєв відновлює спортивну кар'єру після допінг-скандалу. Відсторонення дворазового призера Олімпіади скоротили вдвічі, тому Верняєв може приводити себе у форму та готуватись до наступних змагань.

14 березня український гімнаст оголосив чудову новину – його дискваліфікацію скоротили з 4-х років до 2-х, тому він може відновити спортивну кар'єру. На початку квітня Верняєв сповістив ще одну гарну для нього та його прихильників інформацію – гімнаст потрапив в основу збірної України.

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Верняєв: Зараз відмовився від усього, що може заважати

Наразі Олег займається процесом повернення у спорт, адже під час дискваліфікації не міг виступати, тренуватись та навіть судити змагання. Верняєв міг лише підтримувати форму та ходили у зал.

Зараз відмовився від усього, що може заважати, – і нормально. Коли ти вже стаєш до лав, розумієш свою мету і куди ти йдеш, то трохи простіше це робити,

– сказав олімпійський чемпіон у Ріо.

29-річний гімнаст розповів, коли уболівальники зможуть знову насолодитись його виступом на змаганнях. Але доведеться трішки зачекати.

Думаю, що за місяць чи два зможу повернутися до режиму повних тренувань. Я, в принципі, розумію, коли у мене плануються перші міжнародні змагання. Скажу, коли вже точно буду в списках. Поки готуюся, не забігатиму наперед, адже у нас дуже травматичний вид спорту. Подивимося,

– заявив Верняєв.

Нагадаємо! Історія з допінгом розпочалась ще взимку 2021 року. У його організмі знайшли заборонений мельдоній. Олег Верняєв був впевнений, що це на 100% був донос, адже комусь він просто дуже сильно заваджав у професійному спорті.

"Дитячі змагання – це одна історія, а дорослі – зовсім інша": про склад України на Євро-2023

Також Олег назвав головне завдання збірної України: "Аби хлопці потрапили до топ-13 на чемпіонаті Європи та відібралися на світову першість".

Розповів Верняєв і про нинішній склад української команди на змагання. Серед хлопців Олег виділив досвідченого Ігоря Радівілова, який готується за індивідуальним режимом.

"Мельніков та Колодій пройшли доволі високі навантаження, тобто фізично готові. Нормальний кістяк команди. Щодо Іллі Ковтуна, то він вже теж достатньо досвідчений гімнаст. Про Стельмаха не скажу, бо не знаю, що там в нього. Але на чемпіонаті України він поділив третє місце з хлопцем, який у нас постійно на травмах і практично з нуля виступав. Тому не знаю", – розповів Верняєв.

Дворазовий призер Олімпіади у Ріо заявив, що хоче допомогти збірній відібратись на наступні ОІ-2024, які відбудуться у Парижі. Але спершу збірній без Верняєва потрібно потрапити на чемпіонат світу.

Дитячі змагання – це одна історія, а дорослі – зовсім інша. Коли з дорослими виходиш, то там вже немає значення, хто ти і що ти. Виходиш, стаєш поруч з грандами і виступаєш. Спорт – це дуже непередбачувано. Тому бажаю успіхів, уболіватимемо. Я сам зацікавлений у тому, щоб вони відібралися на чемпіонат світу, і потім хочу допомогти їм, потрапити на Олімпійські ігри,

– наголосив титулований гімнаст.

Зверніть увагу! Чемпіонат Європи-2023 зі спортивної гімнастики відбудеться з 11-го до 16-го квітня у турецькій Анталії. Ця першість буде відбірковою на чемпіонат світу. Склад чоловічої збірної України: Ігор Радівілов, Ілля Ковтун, Микита Мельніков, Радомир Стельмах і Пантелій Колодій.