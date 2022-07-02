Герб та "Слава Україні": Вернидуб, який служить у ЗСУ, набив патріотичне тату – яскраві фото

Юрій Вернидуб, як справжній патріот України, повернувся додому після повномасштабного вторгнення Росії у нашу країну. Футбольний наставник розпочав службу в ЗСУ.

Патріот до глибини душі

56-річний фахівець взяв зброю до рук, щоб вигнати ворога зі своєї країни. Юрій Вернидуб поповнив лави ЗСУ, але тепер поєднуватиме службу з тренерською роботою.

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Вернидуб-старший очолив Кривбас, який повертається до виступів в УПЛ після свого відродження. Для цього його навіть перевели на службу у Кривий Ріг.

Український наставник не раз відзначався патріотичними заявами, а його вчинок покинути молдовський Шериф заради захисту України викликає лише повагу та оплески.

В об'єктиви клубного фотографа Кривбаса потрапило татуювання Вернидуба, яке він зробив після вступу в ЗСУ. Цікаво, що наставник був категорично проти тату, забороняв їх робити дружині та своїм дітям.



Патріотичне тату Вернидуба / ​Фото Кривбаса

Тепер на руці успішного тренера красується прапор України, герб та гасло "Слава Україні". Краси додають колоски пшениці та гілочки червоної калини, які є символами країни.



Вернидуб зробив тату / ​Фото Кривбаса

Юрій Вернидуб розповів, що захотів зробити тату після слів окупантів "у кого є тату, – це нацисти. Це підштовхнуло його, щоб змінити свої принципи. Тату наставник зробив у частині, а його набивання тривало 5 годин.