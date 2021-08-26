Вернидуб створив диво: Шериф став першим клубом Молдови, який пробився у групу Ліги чемпіонів

26 серпня 2021 , 10:10
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Український спеціаліст Юрій Вернидуб переписав історію молдовського футболу. Тренер вивів Шериф у груповий раунд Ліги чемпіонів.

Історичний вихід

У плей-офф Ліги чемпіонів підопічні Юрія Вернидуба здолали загребське Динамо. Такий результат став справжньою сенсацією єврокубків.

Варто дізнатись Хто вийшов у груповий раунд Ліги чемпіонів

Перша зустріч між цими командами завершилась несподіваним розгромом динамівців – 3:0. Футболісти з Молдови фактично забезпечили собі вихід у наступний етап. На виїзді Шериф розписав нульову мирову з Динамо. Після матчу тріумфатори не стримували емоцій на футбольному полі.

Шериф – перший клуб із Молдови, який буде змагатись у груповому раунді престижного турніру.


Емоції футболістів після виходу у групу Ліги чемпіонів / Фото з instagram.com/fc_sheriff

  • Це диво створив Шериф на чолі з українським наставником Юрієм Вернидубом. Спеціаліст втілив свою мрію у реальність.
  • Українець очолив молдовський клуб у грудні 2020 року.
Своїх суперників Шериф дізнається вже 26 серпня. Початок жеребкування о 19:00. Відзначимо, що у наступному раунді зіграють два українські клуби – Шахтар та Динамо.