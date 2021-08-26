Вернидуб створив диво: Шериф став першим клубом Молдови, який пробився у групу Ліги чемпіонів
Джерело:24 канал
Український спеціаліст Юрій Вернидуб переписав історію молдовського футболу. Тренер вивів Шериф у груповий раунд Ліги чемпіонів.
Історичний вихід
У плей-офф Ліги чемпіонів підопічні Юрія Вернидуба здолали загребське Динамо. Такий результат став справжньою сенсацією єврокубків.
Варто дізнатись Хто вийшов у груповий раунд Ліги чемпіонів
Перша зустріч між цими командами завершилась несподіваним розгромом динамівців – 3:0. Футболісти з Молдови фактично забезпечили собі вихід у наступний етап. На виїзді Шериф розписав нульову мирову з Динамо. Після матчу тріумфатори не стримували емоцій на футбольному полі.
Шериф – перший клуб із Молдови, який буде змагатись у груповому раунді престижного турніру.
Емоції футболістів після виходу у групу Ліги чемпіонів / Фото з instagram.com/fc_sheriff
- Це диво створив Шериф на чолі з українським наставником Юрієм Вернидубом. Спеціаліст втілив свою мрію у реальність.
- Українець очолив молдовський клуб у грудні 2020 року.