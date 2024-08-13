Перемогу здобули господарі з рахунком 3:0. Після фінального свистка наставник криворізького клубу демонстративно не потиснув руку своєму опоненту Владиславу Лупашку, що викликало обурення вболівальників.

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Що сталося під час матчу

Журналіст Ігор Циганик звернувся до представників Кривбаса з проханням прокоментувати скандальний епізод. Чинний бронзовий призер УПЛ надав відео після третього гола "левів", яке стало причиною такої реакції від Юрія Вернидуба.

Виявилося, що один із представників тренерського штабу Карпат нецензурно звернувся у бік лавки представників Кривбаса: "С***т* б**ть". Йдеться про Ігоря Єрмакова.

Саме після цього епізоду наставник криворізького клубу вирішив, що не буде тиснути руку тренеру Карпат. Також Ігор Циганик додав, що Кривбас подав скаргу до УАФ через такий вислів Єрмакова.

Що стало причиною для Вернидуба не тиснути руку Лупашку: дивіться відео (з 45:00)

Довідка. Після двох стартових турів Карпати посідають друге місце в турнірній таблиці УПЛ з чотирма очками, Кривбас розташувався на восьмій сходинці (три залікові бали).

Зазначимо, що в наступному турі "леви" вдома прийматимуть Динамо, а команда Вернидуба на виїзді зіграє проти Вереса.