Вернидуб підписав новий контракт з молдовським Шерифом

Молдовський Шериф оголосив про підписання нового контракту з українським тренером Юрієм Вернидубом. Угода розрахована ще на три роки – до кінця 2024 року.

Успішний тренер

Юрій Вернидуб очолив Шериф в грудні 2020 року. Його угода була розрахована до літа 2022. 24 грудня 2021 року її продовжили ще на три роки – до кінця 2024 року.

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За час, що Вернидуб очолює Шериф, клуб:

виграв титул чемпіона Молдови;

вивів команду в груповий етап Ліги чемпіонів – вперше в історії Молдови;

обіграв на виїзді Реал, виграв в Шахтаря та зіграв внічию, набравши сім очок в групі та посів третє місце;

став першою молдовською командою, яка зіграє у весняній частині єврокубку.

Сам Вернидуб нещодавно заявляв, що готовий і до нових викликів. Він був серед претендентів на головного тренера угорського Ференцвароша, де виступає українець Олександр Зубков. Але команду очолив росіянин Станіслав Черчесов.