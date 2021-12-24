Вернидуб підписав новий контракт з молдовським Шерифом
24 грудня 2021 , 12:13Читать новость на русском
Джерело:сайт Шерифа
Молдовський Шериф оголосив про підписання нового контракту з українським тренером Юрієм Вернидубом. Угода розрахована ще на три роки – до кінця 2024 року.
Успішний тренер
Юрій Вернидуб очолив Шериф в грудні 2020 року. Його угода була розрахована до літа 2022. 24 грудня 2021 року її продовжили ще на три роки – до кінця 2024 року.
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За час, що Вернидуб очолює Шериф, клуб:
- виграв титул чемпіона Молдови;
- вивів команду в груповий етап Ліги чемпіонів – вперше в історії Молдови;
- обіграв на виїзді Реал, виграв в Шахтаря та зіграв внічию, набравши сім очок в групі та посів третє місце;
- став першою молдовською командою, яка зіграє у весняній частині єврокубку.
Сам Вернидуб нещодавно заявляв, що готовий і до нових викликів. Він був серед претендентів на головного тренера угорського Ференцвароша, де виступає українець Олександр Зубков. Але команду очолив росіянин Станіслав Черчесов.