Успішний тренер

Юрій Вернидуб очолив Шериф в грудні 2020 року. Його угода була розрахована до літа 2022. 24 грудня 2021 року її продовжили ще на три роки – до кінця 2024 року.

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За час, що Вернидуб очолює Шериф, клуб:

виграв титул чемпіона Молдови;

вивів команду в груповий етап Ліги чемпіонів – вперше в історії Молдови;

обіграв на виїзді Реал, виграв в Шахтаря та зіграв внічию, набравши сім очок в групі та посів третє місце;

став першою молдовською командою, яка зіграє у весняній частині єврокубку.

Сам Вернидуб нещодавно заявляв, що готовий і до нових викликів. Він був серед претендентів на головного тренера угорського Ференцвароша, де виступає українець Олександр Зубков. Але команду очолив росіянин Станіслав Черчесов.

У головного тренера нашої першої команди, Юрія Миколайовича Вернідуба, розпочинається нове тимчасове літочислення. ФК «Шериф» офіційно оголошує про те, що між сторонами досягнуто домовленості, після чого керівництво клубу та Юрій Вернідуб поставили підписи під договором, який продовжив угоду до кінця 2024 року.

Юрій Миколайович Вернідуб очолив наш клуб у грудні 2020 року. За лише 1 рік виграв титул Чемпіона і зумів пробитися з командою до групового етапу Ліги Чемпіонів, де обіграв мадридський «Реал», не програв донецькому «Шахтареві» і з 7 очками посів третє місце у групі, в якій був і міланський «Інтер». .

Під керівництвом Юрій Вернідуба «Шериф» став першою та єдиною командою з Національного Дивізіону, яка зіграє у весняній частині єврокубку. Нагадаємо, 17 та 24 лютого у нокаут раунді Ліги Європи, суперником нашого клубу буде португальська «Брага».