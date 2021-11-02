Виконком таємно проголосував за вилучення верхової їзди. В сучасному п'ятиборстві її повинна замінити їзда на велосипеді.

Сучасне п'ятиборство – олімпійський вид спорту, який передбачає змагання зі стрільби, фехтування, кінного спорту, плавання та бігу. Щодо верхової їзди, то спортсмен повинен подолати 12-15 перешкод на трасі довжиною 350-450 метрів. Коні розподіляються між спортсменами за жеребом. До програми Олімпійських ігор сучасне п'ятиборство входить з 1912 року.

До такого радикального кроку в UIPM були змушені вдатися після скандалу на Олімпіаді-2020 в Токіо. Тоді під час верхової їзди кінь на ім'я Saint Boy відмовився виконувати накази німкені Анніки Шлеу. Вона була однією з претенденток на нагороди, але через провал у конкурі вибула з боротьби за медалі.

Детальніше Атлетка ридала, а кінь зловтішався: скандал навколо виступу Шлеу на Олімпіаді

Дівчина розридалася під час виступу. А її тренерка Кім Райзнер зі злості вдарила кулаком коня. Такі дії в UIPM назвали порушенням правил. Тож Райзнер відправили з Олімпіади додому.

Окрім того, UIPM отримала чимало критики й у свій бік. В соцмережах почали вимагати забезпечення захисту тварин.