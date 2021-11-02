Исполком тайно проголосовал за удаление верховой езды. В современном пятиборье ее должна заменить езда на велосипеде.

Современное пятиборье – олимпийский вид спорта, который предусматривает соревнования по стрельбе, фехтованию, конному спорту, плаванию и бегу. Что касается верховой езды, то спортсмен должен преодолеть 12-15 препятствий на трассе длиной 350-450 метров. Лошади распределяются между спортсменами по жребию. В программу Олимпийских игр Современное пятиборье входит с 1912 года.

К такому радикальному шагу в UIPM были вынуждены прибегнуть после скандала на Олимпиаде-2020 в Токио. Тогда во время верховой езды конь по имени Saint Boy отказался выполнять приказы немки Анники Шлеу. Она была одной из претенденток на награды, но из-за провала в конкуре выбыла из борьбы за медали.

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Девушка разрыдалась во время выступления. А ее тренер Ким Райзнер со злости ударила кулаком коня. Такие действия в UIPM назвали нарушением правил. Поэтому Райзнер отправили с Олимпиады домой.

Кроме того, UIPM получила немало критики и в свою сторону. В соцсетях начали требовать обеспечения защиты животных.