Відео з прямої трансляції змагань миттєво облетіло весь світ. Заплакане обличчя спортсменки біля задоволеної морди коня претендує на те, щоб стати новим мемом. Іронії додає те, що коня звуть Сент Бой – у перекладі з англійської "Святий Хлопець".

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На Олімпіаді-2020 німкеня Шлеу була лідеркою після плавання та фехтування. Тож 0 балів за верхову їзду дуже засмутили кандидатку на золоту медаль.



Вибрики коня коштували німкені Шлеу золотої медалі на Олімпіаді-2020 / Скриншот з прямої трансляції змагань

Жорстоке поводження з твариною

Тренерку Шлеу – Кім Райзнер – дискваліфікували та відсторонили від участі в Олімпіаді за жорстоке поводження з конем. Під час змагань наставниця збірної Німеччини з п'ятиборства вдарила тварину кулаком.

Виступ Шлеу з конем на Олімпіаді-2020: дивіться відео Eurosport

У такий спосіб Райзнер намагалася допомогти Шлеу взяти під контроль Сент Боя. Із конем спортсменка раніше не працювала, тож їй та іншим атлетам, дали 20 хвилин для "знайомства" з тваринами. Втім німкені, яка відкривала заїзд, це не допомогло.

У Міжнародному союзі сучасного п'ятиборства (UIPM) заявили, що переглянули запис із події. Удар коня кулаком назвали діями, що порушують правила. Вони також додали, що чули, як Райзнер закликала Шлеу сильніше бити коня.

Чому кінь відмовився виступати

Реакцію Сент Боя на арені вже проаналізували. У Союзі пояснили, що перед цим він відмовився виступати в парі з російською атлеткою Гульназ Губайдулліною. Ця ситуація травмувала тварину, тож і під час поїздки Шлеу він відмовився виконувати команди.

Коли відео розлетілося соцмережами, чимало людей почали критикувати тренерку та спортсменку за поводження з конем. Німецькі спортсмени підтримали колег та закликали соцмережі не поширювати відкриту ненависть. Вони також запропонували переглянути правила п'ятиборства для забезпечення захисту тварин та відповідних умов змагань для спортсменів.

Водночас соцмережами вже поширюють меми з Олімпіади-2020. Шлеу та її кінь також потрапили до їх числа.

Меми про Шлеу і коня на Олімпійських іграх / Фото з сайту 9Gag