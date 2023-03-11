В чемпіонаті України стартував 17 тур УПЛ. У першій грі суботи Минай розписав нічию з Олександрією. На ранній гол Вітенчука гості відповіли спірним м'ячем Третьякова, пише 24 канал.
До теми Код волі і жертовності: як гасло "Слава Україні" на віки стало символом боротьби українців
За традицією перед матчем команди виходять на поле з прапорами та виконують гімн України. Також цього разу гравці Миная та Олександрії провели щемливий флешмоб.
Футболісти з'явились у футболках, на яких був зображений розстріляний росіянами Герой України. Зображення воїна, який перед смерть сказав у пику окупантам "Слава Україні", помістили на фоні мапи нашої країни. Знизу додали підпис "Героям Слава! Героям Слава!".
Гравці Олександрії у футболках "Героям Слава" / кадр з трансляції
Що відомо про вбивство військовополоненого:
- 6 березня у мережі з'явилось відео, на якому російські загарбники розстріляли українського військового за гасло "Слава Україні".
- Захисник був без зброї та не проявляв агресії, паралельно палив цигарку.
- Гасло Герой України вимовив після того, як загарбники запропонували йому щось сказати.
- Після публікації відео з розстрілом військового українці розпочали флешмоб "Слава Україні, Героям Слава". До нього долучились військові, представники влади, знаменитості та тисячі простих українців.
- СБУ відкрила кримінальну справу за порушення законів та звичаїв війни. Також засудили дії окупантів і в Євросоюзі.
- У самій же країні-терористці спочатку раділи розстрілу українця, а потім перейшли до "стадії заперечення", наполягаючи на тому, що відео є начебто фейком.
- За попередньою інформацією від Сухопутних військ ЗСУ, загиблим був боєць 30 окремої механізованої бригади Тимофій Шадура, який зник без вісті 3 лютого.
- Втім керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поки не підтвердив цю інформацію. Він зазначив, що персона загиблого встановлюється. а його тіло досі перебуває на окупованій території.