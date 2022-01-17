Верес підписав футболістів збірної Вірменії та Естонії

Рівненський Верес вирішив підсилитися під час зимової перерви. Склад команди поповнили гравці збірної Вірменії та Естонії.

Першим новачком команди став 24-річний захисник національної збірної Вірменії Жирайр Маргарян. Він уклав контракт з клубом на три роки. Про це офіційно повідомили на сайті Вереса.

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Жирайр Маргарян – вихованець єреванського Урарту. Також на професійному рівні виступав ще за два єреванські клуби – Ширак та Арарат.

У нинішньому сезоні за Арарат провів 17 матчів у чемпіонаті Вірменії та зробив 6 результативних передач. Також захисник зіграв 4 матчі у Лізі Конференцій УЄФА.

На рахунку Жирайра Маргаряна 2 матчі за національну збірну Вірменії (проти Німеччини та Північної Македонії) та 7 матчів за молодіжну команду Вірменії.

Ще одним новачком команди може стати захисник збірної Естонії Владислав Крейда. За даними Meta-ratings.com.ua, рівненський клуб орендував його в естонської Флори з правом викупу. Першу половину сезону він провів в оренді в шведському Хельсінборгу.

Перед тим Верес покинули Віталій Тимофієнко, Дмитро Нємчанінов, Максим Бабійчук та Роберт Гегедош. Головний тренер команди Юрій Вірт заявив, що в зимове трансферне вікно клуб більше не планує відпускати гравців, за винятком оренди.