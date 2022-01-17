Первым новичком команды стал 24-летний защитник национальной сборной Армении Жирайр Маргарян. Он заключил контракт с клубом на три года. Об этом официально сообщили на сайте Вереса.

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Жирайр Маргарян – воспитанник Ереванского Урарту. Также на профессиональном уровне выступал еще за два ереванских клуба – Ширак и Арарат.

В нынешнем сезоне за Арарат провел 17 матчей в чемпионате Армении и сделал 6 результативных передач. Также защитник сыграл 4 матча в Лиге конференций УЕФА.

На счету Жирайра Маргаряна 2 матча за национальную сборную Армении (против Германии и Северной Македонии) и 7 матчей за молодежную команду Армении.

Еще одним новичком команды может стать защитник сборной Эстонии Владислав Мел. По данным Meta-ratings.com.ua, ровенский клуб арендовал его у эстонской Флоры с правом выкупа. Первую половину сезона он провел в аренде в шведском Хельсинборг.

Перед тем Вереск покинули Виталий Тимофеенко, Дмитрий Немчанинов, Максим Бабийчук и Роберт Гегедош. Главный тренер команды Юрий Вирт заявил, что в зимнее трансферное окно клуб больше не планирует отпускать игроков, за исключением аренды.