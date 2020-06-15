Німецький клуб "Кайзерслаутерн" на межі банкрутства. Всі спроби керівництва домовитися з кредиторами не увінчалися успіхом.

Вже цього тижня керівництво клубу може подати заявку про визнання клубу банкрутом, повідомляє Kicker. Причиною такого рішення стали борги клубу в розмірі понад 20 мільйонів євро.

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Ліквідація чемпіона

Переговори з трьома кредиторами про відстрочку платежів приблизно на один рік успіхом не увінчалися. Втім, справа про банкрутство клубу може бути припинено в будь-який момент, якщо керівництву вдасться все ж домовиться з кредиторами або знайде нового власника.

У турнірній таблиці "червоні дияволи" не втратять 9 очок, тому що дане правило скасували через пандемію коронавірусу. Зараз команда займає 12 місце, за шість турів до фінішу сезону відірвавшись від зони вильоту на сім очок.

Поки ж "Кайзерслаутерн" буде продовжувати свої виступи, а футболісти і тренери отримуватимуть зарплату.