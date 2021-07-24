Еквадорець виграв велогонку з неймовірним фінішем на Олімпіаді, українець Будяк – 56-й

У суботу, 24 липня, на Олімпійських іграх в Токіо завершилася 234-кілометрова групова велогонка. Український велогонщик Анатолій Будяк показав 56 місце.

Переможцем заїзду став представник Еквадору Річард Карапас, який проїхав дистанцію за 6 годин 5 хвилин і 26 секунд. Друге місце зайняв бельгієць Ваут ван Арт, а третя позиція дісталася словенському Тадею Погачару.

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Анатолій Будяк став 56-м з відставанням від чемпіона в 11 хвилин і 27 секунд.

Карапас виграв всього лише друге олімпійське золото в історії Еквадору. Перше в 1996 році в Атланті в ходьбі на 20 км виграв Джефферсон Перес.

Велосипедний спорт. Групова гонка, чоловіки