Еквадорець виграв велогонку з неймовірним фінішем на Олімпіаді, українець Будяк – 56-й
24 липня 2021 , 13:08Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У суботу, 24 липня, на Олімпійських іграх в Токіо завершилася 234-кілометрова групова велогонка. Український велогонщик Анатолій Будяк показав 56 місце.
Переможцем заїзду став представник Еквадору Річард Карапас, який проїхав дистанцію за 6 годин 5 хвилин і 26 секунд. Друге місце зайняв бельгієць Ваут ван Арт, а третя позиція дісталася словенському Тадею Погачару.
До слова Коростильов зупинився за крок від першої медалі України на Олімпіаді-2020
Анатолій Будяк став 56-м з відставанням від чемпіона в 11 хвилин і 27 секунд.
- Карапас виграв всього лише друге олімпійське золото в історії Еквадору. Перше в 1996 році в Атланті в ходьбі на 20 км виграв Джефферсон Перес.