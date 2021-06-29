Велосипедисти влаштували протест на "Тур де Франс" після масового падіння

Велосипедисти флаштували протест і зупинилися на хвилину під час четвертого етапу "Тур де Франс". Вони вимагали кращих безпекових умов для себе після масового падіння під час першого етапу, яке спровокувала вболівальниця.

Щоб висловити свою незгоду з ситуацією, що склалася, спортсмени одночасно зупинилися під час гонки й простояли так цілу хвилину.

Цікаво На "Тур де Франс" сталося масове падіння велосипедистів через вболівальника з плакатом: відео

Та й це ще не все. Ще 10 кілометрів етапу велосипедисти їхали на демонстративно низькій швидкості.

Метою такого протесту було привернення уваги організаторів до питань безпеки спортсменів під час гонки. Адже під час першого етапу фанатка спровокувала масове падіння, внаслідок якого багато спортсменів постраждали.

Масове падіння на "Тур де Франс":