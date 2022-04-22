Великодні подарунки: Зозуля закупив для ЗСУ броньовані автомобілі

22 квітня 2022 , 16:46
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Джерело:

фейсбук Романа Зозулі

Роман Зозуля продовжує активно допомагати українській армії. Завдяки футболісту з Іспанії знов прямують автомобілі.

Зозуля: Додаткова броня їм зайвою не буде

Чергова порція допомоги прямує в Україну від Романа Зозулі. Колишній форвард головної команди країни разом із небайдужими викупив дві броньовані автівки.

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Разом із автомобілями попрямувало ще й багато корисного для ЗСУ. Зозуля назвав це подарунками для українських захисників до Великодня.

Наші захисники, звісно, викуті зі сталі, але додаткова броня їм зайвою не буде. Сьогодні відправили в Україну 2 броньованих авто, традиційно, запакованих різним корисним і важливим приладдям. Ось такі Великодні подаруночки для наших Героїв,
– написав футболіст.


Нові автівки для ЗСУ / Фото з фейсбуку футболіста

Футболіст із патріотичним серцем – Роман Зозуля

  • Роман Зозуля виступає в іспанській Фуенлабраді, але це не заваджає йому активно допомагати рідній країні. Футболіст ще спочатку війни на Донбасі почав підтримувати українську армію.
  • Нападник передає не лише військові приладдя, а й автомобілі швидкої допомоги та гуманітарку.
  • Колишній форвард збірної України передав свою футболку на благодійний аукціон на підтримку країни.
  • Зозуля разом із Андрієм Луніним зустрілись з українськими біженцями у Мадриді.

Повний текст публікації з фейсбуку Зозулі

Наші захисники, звісно, викуті зі сталі, але додаткова броня їм зайвою не буде.

Сьогодні відправили в Україну 2 броньованих авто, традиційно, запакованих різним корисним і важливим приладдям.

Ось такі Великодні подаруночки для наших Героїв.

Дмитро Чигиринський, "Ланцюжок добра" / "Cadena de Bondad , українська діаспора в Мадриді, Володимир Володимирович, Наталія Попова, дякую за допомогу, без вас би цього не було.

Працюємо далі.

Автор: Софія Кулай