Великодні подарунки: Зозуля закупив для ЗСУ броньовані автомобілі

Чергова порція допомоги прямує в Україну від Романа Зозулі. Колишній форвард головної команди країни разом із небайдужими викупив дві броньовані автівки.

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Разом із автомобілями попрямувало ще й багато корисного для ЗСУ. Зозуля назвав це подарунками для українських захисників до Великодня.

Нові автівки для ЗСУ / Фото з фейсбуку футболіста

Наші захисники, звісно, викуті зі сталі, але додаткова броня їм зайвою не буде. Сьогодні відправили в Україну 2 броньованих авто, традиційно, запакованих різним корисним і важливим приладдям. Ось такі Великодні подаруночки для наших Героїв, – написав футболіст.

Повний текст публікації з фейсбуку Зозулі

Наші захисники, звісно, викуті зі сталі, але додаткова броня їм зайвою не буде.

Сьогодні відправили в Україну 2 броньованих авто, традиційно, запакованих різним корисним і важливим приладдям.

Ось такі Великодні подаруночки для наших Героїв.

Дмитро Чигиринський, "Ланцюжок добра" / "Cadena de Bondad , українська діаспора в Мадриді, Володимир Володимирович, Наталія Попова, дякую за допомогу, без вас би цього не було.

Працюємо далі.