У Великій Британії висловилося про можливе перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Росії

Міністерка спорту Великої Британії Надін Дорріс прокоментувала останні події в Україні. Чиновниця озвучила свої наміри щодо Росії.

У Великій Британії підтримали Україну

Дорріс висловилася щодо можливої зміни місця проведення фіналу Ліги чемпіонів, який має відбутися в Росії 28-го травня. Вона переконана, що країна-агресор не повинна проводити такі масштабні заходи.

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У мене є серйозні побоювання з приводу спортивних заходів, які мають відбутися в Росії, таких як фінал Ліги чемпіонів, і я обговорюватиму це з відповідними керівними органами,

– наголосила чиновниця.

Ми не дозволимо президенту Путіну використати події на світовій арені, щоб легітимізувати своє незаконне вторгнення в Україну, – підсумувала Надін Дорріс.

Чи можуть у Росії відібрати фінал Ліги чемпіонів

Те, що фінал Ліги чемпіонів можуть перенести з Росії – цілком реально. Про це почали активно писати провідні ЗМІ, як ВВС, The Times.

Зазначається, що УЄФА оцінює всю ситуацію, перш ніж ухвалити рішення щодо фінального матчу Ліги чемпіонів. Розглядають варіант, що вболівальникам клубів, які беруть участь у фіналі, в'їзд до Росії буде заборонено їхніми країнами.

Основною альтернативою Санкт-Петербургу називають Лондон та стадіон "Уемблі". Повідомляється, що УЄФА уважно стежить за російсько-українським конфліктом з метою розробки плану дій у разі непередбачених обставин, якщо це буде необхідно.