Велике повернення: збірна України з біатлону назвала склад на естафету в Хохфільцені

Наставник жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець визначився зі складом команди на естафету. Гонка відбудеться 11-го грудня у рамках 3-го етапу Кубка світу.

Повернення Петренко

До складу збірної України увійшли Ірина Петренко, Юлія Джима, Дарія Блашко та Олена Білосюк.

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У порівнянні з естафетою у шведському Естерсунді наставник збірної України провів одну заміну.

Місце Анастасії Меркушиної, яка через проблеми зі здоров'ям повернулася в Україну, зайняла Ірина Петренко.

. Востаннє Ірина Петренко виступала в естафеті ще на Олімпійських іграх 2018 року. Тоді наша збірна у складі Петренко, Джима, Меркушина та Віта Семеренко посіла 11-е місце.

Слід звернути увагу, що Петренко повернулася на Кубок світу, який триває у Хохфільцені, вперше з 2018 року. У спринті вона продемонструвала 75-й результат.

Збірна України невдало виступила в естафеті в Естерсунді. Наша команда фінішувала десятою, що є найгіршим результатом за два роки.

. Жіноча естафета у Хохфільцені відбудеться 11-го грудня Початок гонки о 15:15.