Велика Британія хоче самостійно провести Євро-2020: в УЄФА вже відповіли

Джерело:24 канал
Чемпіонат Європи з футболу-2020 має відбутися у 12 країнах у червні-липні-2021. Досі не відомо, чи відбудеться Євро-2020 з глядачами. Форум з фанатами на трибунах готова прийняти Велика Британія.
Італійський журналіст Танкреді Палмер 25 лютого у своєму твітері повідомив, що УЄФА схиляється до проведення Євро-2020 на території однієї країни.
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Єдиною країною-господаркою чемпіонату може стати Англія. На думку функціонерів УЄФА, Англія в найкращому положенні для прийняття Євро.
За інформацією журналіста, рішення буде прийнято у квітні.
Російське видання "Чемпіонат" звернулося по коментар в УЄФА. Там не підтвердили інформацію італійського журналіста.
УЄФА дотримується ідеї провести Євро-2020 у 12 містах Європи відповідно до розкладу, складеним минулого літа. Інших планів на цей момент немає,
– відповіли у пресслужбі УЄФА.
Натомість британське видання The Sunday Times писало, що Велика Британія дійсно пропонує провести всі матчі чемпіонату Європи-2020 року.
Повідомляється, що міністри розробили плани щодо повернення уболівальників на футбольні стадіони і на музичні фестивалі до кінця травня.
Це важливо Євро-2020: в УЄФА змінили правила щодо квитків – деталі
Олівер Дауд, міністр цифровізації, культури, ЗМІ і спорту, начебто дав зрозуміти УЄФА, що прогрес в області вакцинації означає, що у Великій Британії вболівальники повернуться на стадіони раніше, ніж у більшості країн Європи.Стадіон "Вемблі" у Лондоні повинен прийняти три матчі Євро-2020 – два півфінали, а потім фінал 11 липня. Втім, урядові джерела повідомили The Sunday Times, що якщо їх попросять провести більше матчів, вони погодяться.
В УЄФА повідомили оптимістичні новини щодо проведення Євро-2020, пише Sky Sports. Зокрема, медичний радник УЄФА Даніель Кох виключив можливість чергового перенесення Євро-2020.
Ні в якому разі Євро не скасують. Немає ніякого гіршого сценарію. Є тільки реальний сценарій і найоптимістичніший,
– заявив Кох.
Щодо відвідуваності матчів, рішення УЄФА очікується на початку квітня.
"У нас є простір для маневру, ми можемо збільшити число глядачів, тому що ситуація покращилася набагато сильніше, ніж ми очікували. Думаю, допустима відвідуваність може перевищити всі наші очікування. Восени в деяких країнах відвідуваність становила 30 відсотків від місткості стадіону, але, можливо, на Євро вона перевищить 30 відсотків", – резюмував Кох.
Євро-2020 має стартувати 11 червня в Римі матчем Туреччина – Італія. За попередньою версією турнір має пройти у 12 містах Європи:
Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу