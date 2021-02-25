Велика Британія хоче самостійно провести Євро-2020: в УЄФА вже відповіли

Чемпіонат Європи з футболу-2020 має відбутися у 12 країнах у червні-липні-2021. Досі не відомо, чи відбудеться Євро-2020 з глядачами. Форум з фанатами на трибунах готова прийняти Велика Британія.

Англія може прийняти Євро-2020?

Італійський журналіст Танкреді Палмер 25 лютого у своєму твітері повідомив, що УЄФА схиляється до проведення Євро-2020 на території однієї країни.

До теми Євро-2020 можуть провести без іноземних вболівальників на трибунах

Єдиною країною-господаркою чемпіонату може стати Англія. На думку функціонерів УЄФА, Англія в найкращому положенні для прийняття Євро.

За інформацією журналіста, рішення буде прийнято у квітні.

Російське видання "Чемпіонат" звернулося по коментар в УЄФА. Там не підтвердили інформацію італійського журналіста.

УЄФА дотримується ідеї провести Євро-2020 у 12 містах Європи відповідно до розкладу, складеним минулого літа. Інших планів на цей момент немає,

– відповіли у пресслужбі УЄФА.

Натомість британське видання The Sunday Times писало, що Велика Британія дійсно пропонує провести всі матчі чемпіонату Європи-2020 року.

Повідомляється, що міністри розробили плани щодо повернення уболівальників на футбольні стадіони і на музичні фестивалі до кінця травня.

Це важливо Євро-2020: в УЄФА змінили правила щодо квитків – деталі

Як повідомляло ВВС, британський прем’єр-міністр Борис Джонсон офіційно представив "дорожню карту" послаблення карантинних обмежень в Англії, яка передбачає чотири етапи.

У рамках третього етапу, який розпочнеться не раніше 17 травня, більшість обмежень на відкритому повітрі буде скасовано. Очікується, що відкриють стадіони. Спершу на трибуни планують пускати до 10 тисяч людей.

Олівер Дауд, міністр цифровізації, культури, ЗМІ і спорту, начебто дав зрозуміти УЄФА, що прогрес в області вакцинації означає, що у Великій Британії вболівальники повернуться на стадіони раніше, ніж у більшості країн Європи.

Вболівальники таки потраплять на матчі Євро-2020?

Стадіон "Вемблі" у Лондоні повинен прийняти три матчі Євро-2020 – два півфінали, а потім фінал 11 липня. Втім, урядові джерела повідомили The Sunday Times, що якщо їх попросять провести більше матчів, вони погодяться.

В УЄФА повідомили оптимістичні новини щодо проведення Євро-2020, пише Sky Sports. Зокрема, медичний радник УЄФА Даніель Кох виключив можливість чергового перенесення Євро-2020.

Ні в якому разі Євро не скасують. Немає ніякого гіршого сценарію. Є тільки реальний сценарій і найоптимістичніший,

– заявив Кох.

Щодо відвідуваності матчів, рішення УЄФА очікується на початку квітня.

"У нас є простір для маневру, ми можемо збільшити число глядачів, тому що ситуація покращилася набагато сильніше, ніж ми очікували. Думаю, допустима відвідуваність може перевищити всі наші очікування. Восени в деяких країнах відвідуваність становила 30 відсотків від місткості стадіону, але, можливо, на Євро вона перевищить 30 відсотків", – резюмував Кох.

Євро-2020 має стартувати 11 червня в Римі матчем Туреччина – Італія. За попередньою версією турнір має пройти у 12 містах Європи:

Рим

Баку

Санкт-Петербург

Копенгаген

Амстердам

Бухарест

Лондон

Глазго

Більбао

Дублін

Мюнхен

Будапешт.



Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу

На Євро-2020 зіграє Збірна України. Матчі групового етапу проти Нідерландів, Північної Македонії та Австрії команда Андрія Шевченка проведе в Амстердамі (Нідерланди) та Бухаресті (Румунія) відповідно.