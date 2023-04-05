Таке серйозне рішення ухвалила Федерація боксу Великої Британії. Це вже друге таке рішення британців за останні місяці.

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Солідарні з Україною

У лютому британська федерація оприлюднила інформацію, що їх боксерки не виступлять на чемпіонаті світу через допуск до змагань росіянок та білорусок. Цей престижний старт відбувся з 15 по 25-те березня у Нью-Делі.

У Британії відзначили, що виступ росіян та білорусів під своїми національними прапорами суперечить умовам, які встановив Міжнародний олімпійський комітет.

Рішення відображає триваючу стурбованість щодо майбутнього місця боксу в олімпійській програмі та нещодавнє рішення IBA дозволити командам боксерів з Росії та Білорусі змагатися під їхніми національними прапорами, що суперечить позиції МОК щодо участі спортсменів з цих країн,

– коментують у федерації.

Адже були чутки про виключення боксу із олімпійської програми змагань.

Також GB Boxing відкрито засуджує російське вторгнення в Україну та солідарна з народом, боксерами, тренерами та офіційними особами нашої країни. Велика Британія є однією з найбільших союзниць України, як на політичному, так і на спортивному фронті.

"GB Boxing прагне забезпечити найкращу підготовку для наших боксерів до Олімпіади в Парижі і продовжуватиме працювати з національними федераціями та організаторами турнірів, щоб забезпечити можливості для тренувань і змагань напередодні олімпійських відбіркових змагань, які розпочнуться в червні 2023 року на Європейських іграх в Польщі", – йдеться в офіційній заяві.

Натомість британські боксери виступлять на змаганнях у Фінляндії (13 – 17 квітня), Туреччині (24 квітня – 1 травня) та Чехії (3 – 8 травня)

Нагадаємо, що нещодавно збірна України повернулась зі змагань, які приймала Литва. Наші боксери завоювали аж 13 нагород.