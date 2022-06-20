Вдруге в історії: українські синхроністки здобули "золото" на чемпіонаті світу

У Будапешті (Угорщина) триває чемпіонат світу з водних видів спорту. Українські синхроністки вже вибороли три медалі.

Феєрія українок продовжується

Україна виборола перше "золото" на турнірі в Угорщині. Українки стали найкращими в командних змаганнях у довільній комбінації, пише 24 канал.

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Україну представляли десять спортсменок: Марта Фєдіна, Марина й Владислава Алексіїви, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Наші синхроністки стали найкращими у кваліфікації. У фіналі їм вдалося також продемонструвати найкращий результат. Їхній виступ оцінили у 95.0333 бали. Друге місце посіла збірна Японії (93.5667 бала), а трійку призерок замкнула Італія (92.0333).

Призери в командних змаганнях у довільній комбінації

Україна – 95.0333 Японія – 93.5667 Італія – 92.0333

Нагороди українок в Угорщині

"Золото" в командних змаганнях є третім для України.

Першу нагороду виборола призерка Токіо-2020 Марта Фєдіна. Українка здобула срібну медаль в артистичному плаванні.

Ще одне "срібло" в технічному дуеті вибороли Марина та Владислава Алексіїви. Для сестер це дебютний чемпіонат світу в кар'єрі. Раніше вони здобували п'ять медалей Світової серії в дуеті, зокрема дві золоті 2019 року.

До цього Україна лише раз перемагала на чемпіонаті світу в артистичному плаванні. Це було у 2019 році, але в іншій дисципліні – гайлайті.