Вдруге в історії: українські синхроністки здобули "золото" на чемпіонаті світу
У Будапешті (Угорщина) триває чемпіонат світу з водних видів спорту. Українські синхроністки вже вибороли три медалі.
Феєрія українок продовжується
Україна виборола перше "золото" на турнірі в Угорщині. Українки стали найкращими в командних змаганнях у довільній комбінації, пише 24 канал.
Варте уваги Українські синхроністки знялися з чемпіонату світу через російську музику
Україну представляли десять спортсменок: Марта Фєдіна, Марина й Владислава Алексіїви, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.
Наші синхроністки стали найкращими у кваліфікації. У фіналі їм вдалося також продемонструвати найкращий результат. Їхній виступ оцінили у 95.0333 бали. Друге місце посіла збірна Японії (93.5667 бала), а трійку призерок замкнула Італія (92.0333).Цікаво. До цього Україна лише раз перемагала на чемпіонаті світу в артистичному плаванні. Це було у 2019 році, але в іншій дисципліні – гайлайті.
Призери в командних змаганнях у довільній комбінації
- Україна – 95.0333
- Японія – 93.5667
- Італія – 92.0333
Нагороди українок в Угорщині
- "Золото" в командних змаганнях є третім для України.
- Першу нагороду виборола призерка Токіо-2020 Марта Фєдіна. Українка здобула срібну медаль в артистичному плаванні.
- Ще одне "срібло" в технічному дуеті вибороли Марина та Владислава Алексіїви. Для сестер це дебютний чемпіонат світу в кар'єрі. Раніше вони здобували п'ять медалей Світової серії в дуеті, зокрема дві золоті 2019 року.