Вчинили "по-скотськи", – Суркіс розкритикував керівництва УАФ через відставку Шевченка

Звільнення Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України одразу після Євро-2020 стало для багатьох шанувальників футболу великою несподіванкою. Президент київського Динамо Ігор Суркіс поділився думками щодо цієї ситуації.

Суркіс став на бік Шевченка

Суркіс розкритикував керівництво Української асоціації футболу за те, як попрощалися з колишнім головним тренером національної збірної Андрієм Шевченком. Він наголосив, що з екснаставником національної команди вчинили неправильно.

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Із Шевченком вчинили, я б м'яко сказав, неправильно. Хотів сказати "по-скотськи", але скажу "неправильно",

– наголосив Суркіс.

Президент Динамо зазначив, що не вірить в те, що з тренером просто не змогли зв'язатися вчасно.

"Мені, людині, яка підписала тисячі контрактів із футболістами, тренерами за ці 20 років, я ж знаю, що якщо хочуть залишити — то залишать. І ви це чудово розумієте. Комусь меседж якийсь відправили", – сказав олігарх.

Він додав, що так чинити з видатним футболістом та людиною не можна.

Тренерська кар'єра Шевченка