Вболіваю за Усика та чекаю на сенсацію, – ексчемпіон Дрозд про бій проти Джошуа
Джерело:Спорт-Экспресс
Вже 25 вересня Олександр Усик та Ентоні Джошуа вийдуть на ринг, щоб визначити сильнішого у довгоочікуваному протистоянні. Це найбільш обговорюваний поєдинок у боксерській спільноті.
"Я б хотів, щоб Усик довів, що неможливе можливо"
Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Григорій Дрозд поділився очікуваннями перед поєдинком Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Він очікує сенсаційного результату у цьому протистоянні.
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Дрозд відкрито підтримує українця та називає його одним із найбільш талановитих боксерів сучасності, а не лише у важкій вазі.
Я б хотів, щоб він довів, що неможливе можливо. Насправді далеко не всім вдається те, що робить Усик. Ми всі знаємо, хто такий Ентоні Джошуа. Вірю в Сашу, і я чекаю від цього бою видовища,
– сказав Дрозд.
- Нагадаємо, що боксери проведуть двобій на арені футбольного клубу Тоттенхем. У випадку, якщо Ентоні програє Усику, то у британця буде шанс на реванш. Якщо ж звитягу святкувати Джошуа, то боксер з України не зможе вдруге вийти на ринг проти Ентоні.
- Для британця це буде другий захист титулів WBA, WBO, IBF після того, як повернув їх у реванші з Енді Руїсом-молодшим.