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Вже 25 вересня Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Британець проведе бій за підтримки рідних трибун у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенхем.
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Британський канал Sky Sports випустив промо бою. У відео Ентоні Джошуа боксує з тінню на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" і переглядає попередні поєдинки українського боксера.
Промо бою Джошуа – Усик
Бій Усик – Джошуа: головне
- Для британця Джошуа це буде другий захист титулів WBA, WBO, IBF після того, як повернув їх у реванші з Енді Руїсом-молодшим.
- Усик та Джошуа зможуть вдруге вийти на ринг лише у тому разі, якщо британець зазнає поразки. Якщо ж фіаско зазнає Олександр, то реванш не буде передбачений. Так прописано в угоді поєдинку.
- Обидва боксери є олімпійськими чемпіонами 2012 року. Тому в обох бійців є однакові шанси на перемогу.