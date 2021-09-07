Вже незабаром

Вже 25 вересня Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Британець проведе бій за підтримки рідних трибун у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенхем.

Читайте також На стадіоні, де зустрінуться Усик і Джошуа, сталася пожежа: 300 осіб було евакуйовано

Британський канал Sky Sports випустив промо бою. У відео Ентоні Джошуа боксує з тінню на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" і переглядає попередні поєдинки українського боксера.

Промо бою Джошуа – Усик

Бій Усик – Джошуа: головне