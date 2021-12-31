Вболівальниця отримала значні травми, коли в неї влучили баскетбольним м'ячем: відео епізоду

Матч НБА між Х'юстон Рокест та Шарлотт Хорнетс видався доволі невдалим для вболівальниці Ізабелли Фітц. В неї влучили м'ячем, через що вона отримала чимало травм.

Наприкінці другої чверті Крістіан Вуд не розрахував силу кидка м'яча, відправивши його понад своїм партнером – на трибуни. І влучив точно в голову вболівальниці, яка проходила повз.

Варте уваги Україна планує прийняти Євробаскет: де у Києві, Львові та Дніпрі побудують нові арени

Дівчина не бачила момент польоту м'яча, тож не змогла від нього ухилитися. М'яч влучив їй в голову. Від удару дівчина навіть втратила свідомість на короткий проміжок часу.

Відео потрапляння м'яча в голову вболівальниці

Дівчина відправилася до лікарні, де їй провели медогляд. Лікарі діагностували струс мозку та перелом вилиці.

За словами Ізабелли, на лікарняному вона буде змушена просидіти протягом трьох тижнів.

Сам Вуд образу після матчу попросив вибачення у вболівальниці. Та пообіцяв їй квитки на наступний домашній матч команди.